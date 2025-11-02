Magdalena Bay sigue su racha creativa con dos nuevas canciones que desafían la rutina

El dúo de pop electrónico Magdalena Bay, formado por Mica Tenenbaum y Matthew Lewin, ha vuelto a sorprender con el lanzamiento de Unoriginal y Black-Eyed Susan Climb, dos temas que amplían su universo sonoro y que llegaron justo a tiempo para el fin de semana de Halloween. Estas canciones se suman a una serie de seis lanzamientos otoñales que han mantenido a sus seguidores en vilo desde septiembre. Primero llegaron Second Sleep y Star Eyes, seguidos por Human Happens y Paint Me a Picture, y ahora este nuevo par que, según el dúo, podría —o no— cerrar el ciclo: “¿Dos canciones más? ¿Cuándo terminará esto? No lo pienses demasiado. Solo disfruta”, escribieron con su característico tono irónico.

Este flujo creativo llega tras el éxito de Imaginal Disk, su segundo álbum de estudio publicado en 2024, que fue incluido en nuestra lista de los “50 mejores discos del año”. Con una estética retrofuturista y una producción que mezcla synthpop, glitch y ambient, el disco consolidó a Magdalena Bay como una de las propuestas más originales del panorama indie-pop actual.

Además de los lanzamientos digitales, Magdalena Bay ha mantenido una presencia activa en redes sociales y plataformas como Bandcamp, donde han compartido versiones alternativas y visuales interactivos que refuerzan su identidad estética. Aunque no han confirmado un nuevo álbum, la acumulación de singles sugiere que podría estar gestándose algo más grande. Y si algo ha demostrado este dúo, es que siempre tienen una sorpresa más bajo la manga.

De YouTube a los festivales: la evolución de Magdalena Bay en clave pop digital

Magdalena Bay nació como proyecto musical en 2016, cuando Mica Tenenbaum y Matthew Lewin decidieron dejar atrás su banda de rock progresivo para explorar el pop desde una perspectiva DIY y digital. Su primer EP, Day/Pop, ya mostraba una inclinación por los sintetizadores brillantes y las melodías pegajosas, pero fue con Mini Mix Vol. 1 y Mini Mix Vol. 2 que comenzaron a definir su estilo: una mezcla de pop de dormitorio, estética vaporwave y guiños a los años 80 y 2000. Estos trabajos les permitieron construir una base de fans fieles en plataformas como YouTube y TikTok, donde sus vídeos caseros y visuales surrealistas se volvieron virales.

En 2021, el lanzamiento de Mercurial World marcó un antes y un después. Este álbum debut fue aclamado por medios como Pitchfork, que lo describió como “una fantasía pop meticulosamente diseñada”, y Rolling Stone lo incluyó entre los mejores discos del año. Con temas como Chaeri, Secrets (Your Fire) y You Lose!, el dúo demostró que podían combinar producción sofisticada con letras introspectivas y humor absurdo. En directo, han llevado su estética al escenario con shows que mezclan performance, visuales animados y una energía contagiosa, como se vio en festivales como Primavera Sound y Pitchfork Music Festival.

Su segundo álbum, Imaginal Disk, profundizó en la exploración de la identidad digital, el sueño lúcido y la nostalgia tecnológica. Con cada lanzamiento, Magdalena Bay ha demostrado que no solo hacen música, sino que construyen universos. Y aunque su sonido evoluciona, su esencia sigue intacta: pop inteligente, emocional y siempre un paso adelante.

