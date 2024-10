Maggie Rogers lanza nuevo single y se prepara para su gira norteamericana

La cantante y compositora Maggie Rogers ha lanzado su nuevo single In The Living Room, una canción cargada de nostalgia y emoción. Este tema es su primer lanzamiento desde su tercer álbum de estudio Don’t Forget Me, publicado en abril. En In The Living Room, Rogers rememora su juventud y los momentos compartidos en la sala de estar, explorando la belleza y el dolor de los recuerdos.

La canción fue coescrita y coproducida por Ian Fitchuk, y además viene acompañada de un emotivo video musical dirigido por Grant Singer, conocido por su trabajo con The Weeknd y Sam Smith. Rogers comenzará su primera gira por pabellones en Norteamérica, iniciando en Austin, Texas, y culminando el próximo mes, incluyendo dos actuaciones en el Madison Square Garden de Nueva York.

Conocida por su estilo único y emotivo, la carrera de Maggie Rogers despegó con el lanzamiento de su sencillo Alaska en 2016, que llamó la atención de Pharrell Williams. Desde entonces, ha lanzado tres álbumes de estudio, siendo el más reciente Don’t Forget Me en abril de 2024 tras Surrender (2022) y Heard It In a Past Life (2016). Ahora, sigamos descubriendo la música y talento de Maggie Rogers con este nuevo single In The Living Room que hoy nos llega.