Maisie Peters abraza su lado más audaz con “My Regards” y un videoclip dirigido por Amelia Dimoldenberg

La británica Maisie Peters continúa ampliando su universo pop con “My Regards”, el cuarto adelanto de su próximo álbum Florescence, previsto para el 15 de mayo. El single llega acompañado de un videoclip especialmente llamativo: una reinterpretación moderna de The Bodyguard (1992) dirigida por la humorista Amelia Dimoldenberg, en su debut tras la cámara, y protagonizada junto a Benito Skinner. Según la propia Peters, este nuevo tema le ha permitido explorar una faceta que hasta ahora no había mostrado con tanta claridad: “‘My Regards’ es un tema que parece poderoso, irónico, sexy y divertido, y siento que son partes de mí misma que no había explorado mucho musicalmente hasta este álbum».

La artista explica que la canción nace inspirada por los clásicos del country, aunque aquí decide darle la vuelta al arquetipo. En lugar de la figura femenina sumisa que tantas veces ha dominado la narrativa, Peters adopta el rol de protectora feroz, una inversión que encaja con la evolución creativa que está mostrando en Florescence. Dimoldenberg, por su parte, asegura que desde que escuchó el tema tuvo claro que debía potenciar el talento narrativo de Peters y subvertir el rol de la “novia posesiva” convirtiéndola en una guardaespaldas: «Sabía que teníamos que recurrir a su don para contar historias… hacer que Maisie sea literalmente guardaespaldas me pareció una forma divertida de intensificar la narrativa».

Florescence incluirá quince canciones, entre ellas colaboraciones con Julia Michaels en «Kingmaker» y Marcus Mumford en “If You Let Me”. Además, Peters presentará parte del nuevo material en un concierto especial en la sala KOKO de Londres el 25 de marzo. La artista llega a esta nueva etapa tras un 2024 y 2025 de crecimiento sostenido, consolidándose como una de las voces jóvenes más sólidas del pop británico contemporáneo, algo que medios como Rolling Stone y The Line of Best Fit han destacado en repetidas ocasiones al subrayar su habilidad para combinar sensibilidad narrativa y ambición melódica.

Maisie Peters: Una carrera marcada por la narrativa pop y una evolución constante

Desde sus primeros pasos, Maisie Peters ha construido una trayectoria basada en una habilidad poco común: convertir historias cotidianas en canciones que conectan de forma inmediata. Su debut llegó con el EP Dressed Too Nice for a Jacket (2018), donde ya mostraba una sensibilidad lírica que llamó la atención de la crítica británica. Poco después firmó con Gingerbread Man Records, el sello de Ed Sheeran, un movimiento que impulsó su proyección internacional. En 2021 publicó su primer álbum, You Signed Up for This, un trabajo que mezclaba pop luminoso con un enfoque confesional y que la situó en listas de Reino Unido y Estados Unidos. Canciones como “Psycho” o “John Hughes Movie” consolidaron su reputación como narradora pop, algo que medios como NME y Stereogum destacaron por su frescura y capacidad para retratar emociones adolescentes sin caer en clichés.

Su segundo disco, The Good Witch (2023), supuso un salto cualitativo. Más ambicioso y conceptual, exploraba la dualidad entre vulnerabilidad y fortaleza, y se convirtió en su primer número uno en Reino Unido. La gira internacional que acompañó al álbum la llevó a consolidar una base de fans global, especialmente en Estados Unidos, donde actuó en festivales como Lollapalooza. Durante este periodo también colaboró con artistas como Griff, JP Saxe y Cavetown, ampliando su espectro sonoro sin perder su sello personal: melodías pop accesibles, letras afiladas y una voz que equilibra dulzura y determinación.

Ahora, con Florescence, Peters parece decidida a abrir una nueva etapa. Los adelantos “You You You”, “Audrey Hepburn”, “Say My Name In Your Sleep” y “My Regards” apuntan a un sonido más expansivo, con influencias del country, el pop alternativo y la narrativa cinematográfica. La presencia de colaboradores como Julia Michaels y Marcus Mumford refuerza la idea de un proyecto más maduro y diverso. Si algo ha demostrado Peters en estos años es que su crecimiento es constante y que su capacidad para conectar con el público se basa en una autenticidad que no necesita artificios. Florescence podría ser el álbum que termine de situarla entre las voces más influyentes de su generación.

