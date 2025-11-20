Maisie Peters y Marcus Mumford se sumergen en lo espectral con «Say My Name In Your Sleep»

La cantante británica Maisie Peters acaba de estrenar Say My Name In Your Sleep, un tema en el que se une a Marcus Mumford y que funciona como adelanto de su próximo tercer álbum. La canción, inspirada en la atmósfera gótica de Rebecca de Daphne du Maurier, juega con la idea de los recuerdos que persiguen y de cómo el amor puede ser tanto una herida como una forma de sanación. Según la propia Peters, el tema nació en Real World Studios durante un invierno intenso, lo que aportó un aire “mágico y espeluznante” que se traduce en la producción. El resultado es un corte que mezcla melancolía y esperanza, con un estribillo que se abre paso entre melodías contenidas y versos que evocan la sensación de ser perseguido por la memoria.

Este lanzamiento llega tras el ciclo de conciertos íntimos Before the Bloom, con los que Peters regresó a los escenarios en Nueva York y Londres, y después de haber acompañado a Ed Sheeran en sus conciertos de Ipswich. Además, la artista ha colaborado recientemente en campañas solidarias como Hope Over Fear, junto a bandas como IDLES, Yard Act y Enter Shikari, reafirmando su compromiso con causas sociales dentro de la industria musical. La unión con Marcus Mumford no es casual: el líder de Mumford & Sons aporta un contrapunto vocal y emocional que amplifica la dimensión de la canción, convirtiéndola en un diálogo entre dos voces que se mueven entre lo íntimo y lo universal. Sin duda, esta colaboración marca un paso más en la evolución de Peters hacia un pop adulto, cargado de referencias literarias y con un enfoque cada vez más ambicioso en su narrativa.

La carrera de Maisie Peters: De un debut prometedor a voz consolidada del pop británico

Maisie Peters comenzó a llamar la atención en 2017 con sencillos autopublicados en YouTube y plataformas digitales, donde destacaba por su capacidad para narrar historias cotidianas con un estilo fresco y confesional. Su primer gran salto llegó con el EP Dressed Too Nice for a Jacket (2018), seguido por It’s Your Bed Babe, It’s Your Funeral (2019), trabajos que cimentaron su reputación como una de las voces emergentes más prometedoras del pop británico. En 2021 publicó su debut de larga duración, You Signed Up For This, bajo el sello Gingerbread Man Records de Ed Sheeran, un álbum que combinaba humor, vulnerabilidad y un sentido narrativo muy marcado. El disco fue recibido con entusiasmo por la crítica y consolidó su perfil internacional, con temas como John Hughes Movie y Psycho que se convirtieron en favoritos de sus seguidores.

Su segundo álbum, The Good Witch (2023), supuso un giro más maduro y conceptual, explorando la transición hacia la adultez y las contradicciones emocionales que conlleva. Con este trabajo, Peters alcanzó el número uno en las listas británicas y demostró que podía sostener un discurso artístico más ambicioso sin perder la cercanía que caracteriza sus letras. Además, ha participado en giras de gran escala, incluyendo la de Ed Sheeran, y ha colaborado con artistas de distintos géneros, lo que ha ampliado su alcance y credibilidad dentro de la escena pop. Ahora, con su tercer álbum en camino y colaboraciones de peso como la de Marcus Mumford, Peters se posiciona como una narradora pop capaz de combinar referencias literarias, sensibilidad melódica y un creciente impacto cultural. Su trayectoria confirma que ha pasado de ser una promesa a una figura consolidada, con un futuro que apunta a seguir expandiendo su universo creativo.

