Maisie Williams protagoniza el nuevo vídeo de Romy para «She’s On My Mind»

La cantante de The xx, Romy, ha estrenado un nuevo vídeo para su canción She’s On My Mind, que cuenta con la participación de la actriz Maisie Williams. El tema forma parte de su álbum debut en solitario Mid Air, que se publicó el pasado mes de noviembre.

El vídeo, dirigido por la esposa y colaboradora visual de Romy, Vic Lentaigne, muestra a Williams con un grupo de amigos disfrutando de una noche de fiesta y diversión, mientras Romy canta sobre el deseo de estar con alguien que solo la ve como una amiga. El clip refleja la euforia y el juego que desprende la canción, co-producida por Fred again… , Stuart Price y Avalon Emerson.

She’s On My Mind es el último single de Mid Air, un disco que Romy concibió como una “carta de amor” a los clubs queer donde creció como adolescente. El álbum ha recibido excelentes críticas, y ha sido incluido en la lista de los mejores discos de 2023 de prestigiosos medios como la NME.

Además, Romy tiene previsto actuar en varios festivales el próximo año, como Primavera Sound en Barcelona y Roskilde en Dinamarca.