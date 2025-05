Man/Woman/Chainsaw desata la furia con su nuevo single «MadDog»

La escena musical londinense vuelve a vibrar con el lanzamiento del nuevo single de Man/Woman/Chainsaw, MadDog, una pieza que ha irrumpido con fuerza y promete consolidar a esta joven banda como una de las más emocionantes del panorama actual. Publicado el 6 de mayo de 2025, MadDog forma parte de un lanzamiento doble A-side junto al reciente Adam & Steve, editado bajo el sello So Young Records. Este nuevo trabajo, que marca el debut en vinilo de la banda, combina una energía cruda con una narrativa emocional que captura tanto la rabia como la nostalgia.

Grabado en los prestigiosos RAK Studios con los productores Seth Evans y Margo Broom, MadDog es un reflejo del crecimiento artístico de Man/Woman/Chainsaw. La vocalista Vera Leppänen describe el tema como una exploración de la pérdida de una amistad y la decepción de ver a alguien transformarse en lo que nunca imaginaste. “Escribimos la canción en dos partes: la parte furiosa y la parte triste/nostálgica, y la grabamos con un giro rápido, lo que fue bastante nuevo para nosotros”, explica Leppänen. Esta dualidad se traduce en una instrumentación exuberante que alterna momentos de caos controlado con pasajes melódicos, evocando comparaciones con bandas como Garbage y Skunk Anansie.

El single llega acompañado de un anuncio que ha entusiasmado a los fans: un vinilo de 7 pulgadas de edición limitada que incluye Adam & Steve y MadDog, disponible para reserva a partir del 6 de mayo y con lanzamiento oficial el 23 de mayo. Rough Trade ofrece una edición exclusiva que incluye un póster risografiado limitado a 100 copias, un aliciente para los coleccionistas. Además, la banda celebrará el lanzamiento con un concierto secreto el 22 de mayo, añadiendo un toque de misterio a la promoción.

Man/Woman/Chainsaw no solo brilla en el estudio, sino también en el escenario. Actualmente en gira, la banda tiene programadas actuaciones en festivales como Boomtown Festival, The Great Escape y End of The Road, consolidando su reputación como un vibrante y emocionante banda en directo. Su reciente paso por el SXSW en Austin, donde fueron descritos por Rolling Stone como “una banda joven en proceso de inventar algo extasiado nuevo”, demuestra su capacidad para captar la atención internacional.

Con MadDog, Man/Woman/Chainsaw no solo entrega un single poderoso, sino que reafirma su lugar en la vanguardia de la nueva ola de bandas británicas. Este lanzamiento es una prueba más de su habilidad para navegar entre lo melódico y lo ruidoso, creando un caos que, como ellos mismos dicen, es profundamente emocionante.

Man/Woman/Chainsaw: de la adolescencia a la vanguardia musical

Formado en Londres durante los días de la pandemia, Man/Woman/Chainsaw es un sexteto que ha sabido canalizar la energía de la juventud en una propuesta musical que desafía géneros y expectativas. Con una carrera que comenzó cuando sus miembros aún estaban en la secundaria, la banda se ha consolidado como una de las promesas más vibrantes del Reino Unido, fusionando elementos de art-punk, indie y un toque de barroquismo que los distingue de la escena post-punk dominante.

Desde su debut a los 16 años, Man/Woman/Chainsaw ha lanzado tres singles autoeditados que captaron la atención de medios como The Quietus, NME, So Young y BBC 6 Music. Su sencillo de 2023, What Lucy Found There, marcó un punto de inflexión, ganándoles un reconocimiento más amplio y preparando el terreno para su primer EP, Eazy Peazy, lanzado en noviembre de 2024 bajo Fat Possum Records. Grabado con Daniel Fox de Gilla Band en Echo Zoo Studio en Eastbourne, este trabajo destaca por sus arreglos cinematográficos y momentos de cacofonía controlada, reflejando fielmente la intensidad de sus directos. Billy Ward, vocalista y compositor, describe su proceso creativo como un equilibrio entre “lo bonito y lo ruidoso”, un caos que define su esencia.

La banda, que celebró recientemente su concierto número 100, ha recorrido un camino vertiginoso. En 2025, su primera actuación en el SXSW y una gira con entradas agotadas por el Reino Unido consolidaron su reputación. Su discografía incluye los singles What Lucy Found There (2023), Adam & Steve (abril de 2025) y el reciente MadDog (mayo de 2025), este último como parte de un vinilo de 7 pulgadas con So Young Records. Su capacidad para evolucionar rápidamente, combinada con una presencia escénica descrita como “alegre y estridente”, los ha posicionado como líderes de una nueva generación de bandas británicas.

