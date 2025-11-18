Man/Woman/Chainsaw se lanza al futuro con «Only Girl» y su fichaje por Fiction Records

La escena londinense sigue dando sorpresas y esta vez el protagonismo es para Man/Woman/Chainsaw, quienes acaban de anunciar su fichaje por Fiction Records, sello histórico que ha sido hogar de nombres como The Cure, St. Vincent o The Horrors. Para celebrarlo, el grupo ha estrenado Only Girl, un single descrito por su vocalista Vera Leppänen como “nuestro juguetón himno de amor”, construido sobre un violín explosivo y nacido de un jam de guitarra grunge. El tema, grabado en los míticos RAK Studios junto a los productores Seth Evans y Margo Broom, se presenta como una declaración de intenciones: energía eufórica, melodías expansivas y un espíritu que mezcla caos con ternura.

La canción ya era parte habitual de sus directos, y ahora se convierte en el primer adelanto de su álbum debut previsto para 2026. Además, la banda ha anunciado una gira que incluye un concierto gratuito en Londres (Omeara, 2 de diciembre) y fechas en Hebden Bridge, Edimburgo, Liverpool y Dublín en febrero. Tras el éxito de su EP Eazy Peazy (Fat Possum Records, 2024), que fue celebrado por medios como NME por su “fusión de cuerdas y pianos con el caos del rock más visceral”, el salto a Fiction Records marca un nuevo capítulo en su meteórica trayectoria.

Con Only Girl, Man/Woman/Chainsaw confirma que su propuesta de art-punk orquestal y desbordante no es una moda pasajera, sino un proyecto con ambición de largo recorrido. Su sonido, descrito como un “circo de grunge orquestal”, combina la crudeza del post-punk con arreglos de violín y piano que los sitúan en la misma conversación que bandas experimentales como Black Midi o Black Country, New Road.

Una carrera breve pero intensa: el caos orquestal de Man/Woman/Chainsaw

Formados en Londres en 2021, Man/Woman/Chainsaw surgieron como un quinteto adolescente liderado por Billy Ward (guitarra, voz) y Vera Leppänen (bajo, voz). Con el tiempo, la formación se consolidó con Clio Harwood al violín, Emmie-Mae Avery en teclados y voz, y Lola Cherry en la batería. Su propuesta se mueve entre el art-punk, el indie rock y el post-punk, con un estilo que mezcla teatralidad y caos controlado.

Su discografía arranca con el single Any Given Sunday (2022), seguido por Back/Burden y What Lucy Found There en 2023. En 2024 publicaron su EP Eazy Peazy bajo Fat Possum Records, un trabajo que capturó la energía de sus directos y fue reseñado por NME, The Skinny y Under the Radar como un debut electrizante y ambicioso. Canciones como The Boss, Ode to Clio o Grow a Tongue in Time mostraron su capacidad para alternar entre la crudeza punk y la sofisticación melódica.

En 2025 dieron un paso más con el single doble Adam & Steve / MadDog, editado por So Young Records y grabado también en RAK Studios. Este lanzamiento consolidó su reputación en la prensa británica y les abrió las puertas a festivales como Eurosonic y el So Young Weekender. Ahora, con Only Girl y su fichaje por Fiction Records, la banda se prepara para su primer álbum largo en 2026, un proyecto que promete expandir aún más su universo sonoro.

La carrera de Man/Woman/Chainsaw es un ejemplo de cómo una banda joven puede construir un discurso propio en apenas cuatro años: de los pequeños clubs londinenses a giras internacionales, pasando por colaboraciones con productores clave de la escena experimental británica. Su discografía, aunque breve, ya refleja una evolución clara: del punk urgente de sus primeros singles al art-rock expansivo de Eazy Peazy y la exuberancia pop de Only Girl. Todo apunta a que su debut será uno de los discos más esperados del próximo año.

