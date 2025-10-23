Manchester se rinde otra vez: Courteeners lanzan su directo de «Sweet Surrender» y anuncian macroconcierto en 2026

Los Courteeners están de vuelta con fuerza y sabor local. La banda liderada por Liam Fray acaba de publicar Sweet Surrender (Live At Co-op Live, Manchester), una versión en vivo del tema que abre su séptimo álbum Pink Cactus Café. Grabado durante su concierto en diciembre de 2024 en el flamante recinto Co-op Live de Manchester, el tema captura la energía de una noche especial en su ciudad natal.

Este lanzamiento no llega solo: sirve como aperitivo para el gran evento que preparan en Wythenshawe Park el próximo 29 de agosto de 2026. Será un concierto único con un cartel de lujo que incluye a The Vaccines (interpretando su debut What Did You Expect From The Vaccines?), The Coral, Getdown Services y Girl In The Year Above. Las entradas salen a la venta el viernes 24 de octubre a las 10:00 BST, y £1 de cada entrada se donará al Music Venue Trust, apoyando espacios musicales independientes.

Pink Cactus Café, lanzado en octubre de 2024, recibió elogios por su giro estilístico. El propio líder y cantante de la banda, Liam Fray, lo describió como “lo que pasaría si un mancuniano se uniera a Haim”, y el resultado es una evolución sonora que mantiene la esencia de la banda pero se atreve a explorar nuevos territorios.

De pubs a estadios: la trayectoria ascendente de Courteeners

Desde su formación en 2006 en Middleton, Manchester, Courteeners han sido una constante en el panorama indie británico. Su debut St. Jude (2008) los posicionó como herederos del britpop con himnos como Not Nineteen Forever y What Took You So Long?. El disco fue producido por Stephen Street, conocido por su trabajo con The Smiths y Blur, y marcó el inicio de una carrera que ha sabido combinar fidelidad a sus raíces con evolución estilística.

A lo largo de siete álbumes, la banda ha transitado desde el indie guitarrero de Falcon (2010) y Anna (2013), hacia sonidos más electrónicos en Concrete Love (2014) y Mapping the Rendezvous (2016). En 2020, More. Again. Forever. mostró una faceta más introspectiva y madura, con temas como Better Man y Hanging Off Your Cloud. Su último trabajo, Pink Cactus Café, consolida esa evolución con una producción más pulida y colaboraciones que amplían su espectro sonoro.

Además de su discografía, Courteeners han construido una reputación en directo difícil de igualar. Han llenado recintos como Heaton Park (50.000 personas en 2023 para celebrar los 15 años de St. Jude) y encabezado festivales como Reading & Leeds. Su conexión con Manchester es profunda, y su compromiso con la escena local se refleja en iniciativas como el apoyo al nuevo estudio musical impulsado por Abbey Road en la ciudad. Con el concierto de Wythenshawe Park en el horizonte, la banda reafirma su estatus como uno de los pilares del indie británico contemporáneo.

