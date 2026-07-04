Mandrake Handshake vuelven a la carga. El colectivo neopsicodélico británico ha publicado hoy «En Vol», su primer tema nuevo desde su debut de largo, Earth-Sized Worlds (reseñado en su día en CrazyMinds). El single sale a través de Tip Top Recordings y llega acompañado del anuncio de una tanda de fechas europeas para el otoño.

De Space Beach al despegue

Si Earth-Sized Worlds giraba en torno a la llegada a un lugar imaginario bautizado como Space Beach («una tierra de dicotomías, donde el mar se une al cielo y los árboles rozan con sus ramas el vientre de las estrellas», según la propia banda), «En Vol» representa el instante exacto en que el Mandrake deja atrás la Tierra. El grupo lo explica así: «Es el sonido de un primer despegue; un horizonte que se ensancha bajo unas alas extendidas, y la hermosa y precaria convicción de que el cielo llevaba todo este tiempo esperando».

La producción corre a cargo de Dom Kirtley (que ya ha trabajado con Talk Show y Teeth Machine) junto al propio guitarrista de la banda, Row Janjuah. El resultado es una pieza que bebe tanto de las atmósferas aterciopeladas del trip-hop noventero como de una actuación en directo de AIR que, según reconocen, resultó determinante. La banda añade: «Aquí, el Mandrake se convierte en aviadora de su propia mitología: todo nervio, elegancia y aspiración; como Ícaro antes de que el sol comprometiera sus intenciones, intacta ante las consecuencias y embriagada de posibilidad».

Un despegue con pistas por recorrer

Musicalmente, «En Vol» mantiene ese pulso ecléctico que caracteriza a Mandrake Handshake: capas de pop de los 60 conviviendo con texturas analógicas y un desarrollo que arranca contenido y termina desplegándose en algo más luminoso y arriesgado. Confirman además que este single es solo el primer paso de un año con más música por llegar.

https://open.spotify.com/track/687JZTyJA2WbEgytQipPj6

Gira europea a la vista

El nuevo tema llega justo antes de una serie de conciertos por Europa. La banda pisará los Países Bajos (V11 en Róterdam y Misty Fields Festival) y el Reino Unido (Worthy Earth Festival) en septiembre, antes de encarar en noviembre su primera gira francesa, con paradas en Riorges, Lyon, París y Rouen.

▶ «En Vol» — Mandrake Handshake | 2026 | Tip Top Recordings

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