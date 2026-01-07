Mandy, Indiana dan un calculado salto al vacío calculado con su nuevo single «Cursive»

La banda anglo-francesa Mandy, Indiana vuelve a tensar los límites del noise, la electrónica industrial y el post‑punk más abrasivo con Cursive, un single que adelanta su inminente segundo álbum, Urgh, previsto para el 6 de febrero de 2026 bajo el sello Sacred Bones. El tema, descrito por el propio grupo como “un paso hacia lo desconocido”, es también —según explica el sintetista Simon Catling— la canción más colaborativa que han creado hasta la fecha, construida a partir de bocetos rítmicos del batería Alex Macdougall y una secuencia de bajo del propio Catling, antes de que Valentine Caulfield añadiera sus característicos versos en francés y Scott Fair moldeara el conjunto en la producción.

El resultado es un torbellino de percusión frenética, texturas sintéticas tensas y una interpretación vocal que no concede respiro. Cursive llega tras Magazine, primer adelanto del álbum, y confirma que Urgh será un trabajo más visceral, crudo y emocional, influido por las cirugías recientes de Caulfield y Macdougall y por un clima lírico que aborda temas como la violencia sexual, la indiferencia sistémica y la omnipresencia del dolor.

El grupo, asentado entre Manchester y Berlín, presentará estas nuevas canciones en una gira que arrancará el 31 de enero como teloneros de Machine Girl en Manchester, antes de pasar por Londres, Leeds, Glasgow y varias ciudades europeas. Su debut, I’ve Seen a Way (2023), ya había sido recibido con entusiasmo por la crítica, que celebró su enfoque experimental y su sonido cinematográfico y urgente.

Mandy, Indiana: Una trayectoria marcada por la experimentación radical y un imaginario propio

Desde su formación en 2018, Mandy, Indiana se ha consolidado como una de las propuestas más singulares surgidas del eje Manchester‑Berlín. El cuarteto —formado por Valentine Caulfield, Scott Fair, Simon Catling y Alex Macdougall— nació del encuentro entre Caulfield y Fair en la escena local de Manchester, donde ambos coincidieron con proyectos anteriores y conectaron por su interés común en romper las estructuras tradicionales del rock y la electrónica. La voz de Caulfield, siempre en francés, se convirtió desde el principio en un sello distintivo: no solo por su sonoridad áspera y teatral, sino por la manera en que contrasta con la arquitectura sonora industrial que construyen Fair, Catling y Macdougall. Su nombre, tomado de un juego fonético con la ciudad estadounidense Gary, Indiana, ya anticipaba su gusto por lo extraño, lo ambiguo y lo ligeramente desconcertante.

Su primer álbum, I’ve Seen a Way (2023), fue recibido con entusiasmo por medios como NME, que lo definió como un estallido de post‑punk experimental cargado de urgencia, resistencia y caos, con un enfoque casi cinematográfico en el uso de sintetizadores y percusiones. El disco, grabado parcialmente en una cueva y en una cripta del West Country británico, reforzó la imagen de la banda como un proyecto dispuesto a explorar territorios poco convencionales tanto en lo sonoro como en lo conceptual.

Con Urgh, su segundo trabajo, el grupo amplía esa ambición: por primera vez, los cuatro miembros participan de forma equitativa en la composición, y la producción corre a cargo de Fair junto al bajista de Gilla Band, Daniel Fox, una colaboración que promete llevar su sonido a un nuevo nivel de crudeza y precisión. Si I’ve Seen a Way era una declaración de intenciones, Urgh apunta a ser la confirmación definitiva de que Mandy, Indiana no están aquí para encajar en ninguna escena, sino para dinamitarla desde dentro.

