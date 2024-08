Manic Street Preachers lanzan su nuevo sencillo “Decline & Fall”

Manic Street Preachers han lanzado su nuevo sencillo Decline & Fall, justo antes del 30º aniversario de su álbum icónico de 1994 The Holy Bible. Este sencillo es su primer material nuevo desde su álbum de 2021 The Ultra Vivid Lament. La canción combina sonidos retro-futuristas influenciados por ABBA con la euforia caracteristica de Resistance Is Futile y Everything Must Go, además de influencias de The Skids, The Cardigans y The War On Drugs.

El sencillo fue grabado en los estudios Door To The River en Newport y Rockfield Studios en Monmouth, producido por Dave Eringa y Loz Williams, y mezclado por Caesar Edmunds. La banda también ha anunciado que su próximo álbum, que está casi terminado, se lanzará a principios de 2025.

Además, Manic Street Preachers celebrarán el 30º aniversario de The Holy Bible con una proyección única de su película de concierto BePure-BeVigilant-Behave.