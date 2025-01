Manic Street Preachers y su reflexión sobre la verdad en «People Ruin Paintings»

Manic Street Preachers han lanzado su nuevo sencillo People Ruin Paintings, una poderosa reflexión sobre la «destrucción de la verdad». Este tema forma parte de su próximo álbum Critical Thinking, que verá la luz el 31 de enero. La canción, al igual que los sencillos anteriores Decline & Fall y Hiding In Plain Sight, es un himno vibrante y expansivo que destaca la voz de James Dean Bradfield.

El álbum ha sido descrito como «un registro de opuestos que colisionan, de dialécticas que buscan un camino de resolución». Nicky Wire, bajista y letrista de la banda, explicó que mientras la música tiene una efervescencia y un levantamiento elegíaco, la mayoría de las letras tratan sobre el análisis frío del yo. La grabación del álbum fue un proceso esporádico y aislado en ocasiones, pero también incluyó sesiones en vivo con la banda, lo que refleja la dualidad presente en el disco.

Bradfield comentó que no había un concepto claro detrás de este álbum, sino que se centraron en crear algunas de sus mejores canciones. La urgencia de grabar se sintió más fuerte después de la pandemia de COVID-19, lo que llevó a un trabajo intenso y disperso durante dos años. El álbum también cuenta con la colaboración del fotógrafo documental David Hurn, cuya obra adorna la portada del disco.

Manic Street Preachers se formaron en 1986 en Blackwood, Gales. La banda está compuesta por James Dean Bradfield (voz y guitarra), Nicky Wire (bajo y letras) y Sean Moore (batería). Desde sus inicios, han sido conocidos por su estilo de rock alternativo y sus letras cargadas de contenido político y social.

Su álbum debut Generation Terrorists (1992) los catapultó a la fama, seguido por trabajos icónicos como The Holy Bible (1994) y Everything Must Go (1996). A lo largo de su carrera, han lanzado 15 álbumes de estudio, cada uno mostrando una evolución en su sonido y temática. Critical Thinking promete ser una continuación de su legado, explorando nuevas direcciones musicales y líricas.

