Marcelo Criminal estrena “Te lo dije”, primer adelanto de su nuevo disco, una canción que empieza como una maldición dirigida a otra persona y termina convirtiéndose en un autorretrato involuntario.

La norma de Hulk

El propio artista enmarca la canción en la tradición de los relatos sobre el poder agridulce de la ira, con una referencia directa al origen de Hulk: en mayo de 1962, Stan Lee y Jack Kirby publicaron el primer número de El Increíble Hulk y dejaron fijada una norma que Marcelo Criminal traslada ahora a “Te lo dije”: cuanto más se enfada el personaje, más fuerza tiene, y esa fuerza no tiene techo. El problema es que, cuando Bruce Banner llega arriba del todo, lo que acaba destrozando es siempre lo que tiene más cerca. Es la misma lógica que rige la canción: la ira crece, el tema crece con ella, y quien queda debajo, al final, es quien la canta. Stan Lee llegó a contar en su día que el personaje le salió de mezclar a Jekyll y Hyde con Frankenstein, dos historias que también giran en torno a hombres a los que termina arruinando algo que ellos mismos fabricaron, la misma trampa en la que cae el protagonista de la canción.

De maldición a autorretrato

“Te lo dije” arranca dirigiéndose a alguien muy concreto, con nombre y apellidos, en un tono que no deja lugar a dudas sobre el enfado que lo motiva. A partir de ahí, el rencor se va afinando hasta convertirse en una felicitación envenenada, cada vez más precisa en su crueldad. Pero entre insulto e insulto, quien lanza las maldiciones va dejando escapar admisiones que lo desarman: que tampoco él puede dormir, que la ansiedad también le come por dentro, que a él la vida también lo trata mal. El resultado es que el consejo del título lo da alguien sin ninguna autoridad moral para darlo, y la advertencia acaba funcionando como un bumerán: el insulto bien escrito, parece decir la canción, termina describiendo a quien lo escribe más que a quien lo recibe. Es un mecanismo que recuerda al de otras canciones de despecho que empiezan queriendo hacer daño y acaban revelando más vulnerabilidad que rabia, aunque aquí el tono se mantiene deliberadamente afilado de principio a fin, sin suavizar nunca del todo el enfado inicial.

De la superficie amable al rock que envenena

Musicalmente, “Te lo dije” parte de una superficie amable, de guitarra y voz, que se va agriando por dentro a medida que avanza la canción, hasta que el bedroom pop del que Marcelo Criminal es una de las figuras fundacionales en España (y del que cada disco se aleja un poco más) se vuelve inquietante. La superficie se mantiene, pero la canción tira hacia el rock, dándole a la guitarra un espacio en el que crecer mientras la letra se va envenenando en paralelo. El efecto buscado, según describe el propio artista, es que quien escucha la canción termine sintiéndose maldito también. Es un desplazamiento que viene fraguándose disco a disco: el propio artista ha reconocido en el pasado que procura no volcar directamente su vida en las canciones, prefiriendo construir personajes e historias inventadas, aunque admite que algo de sí mismo siempre acaba colándose en las letras, algo que “Te lo dije” parece llevar hasta sus últimas consecuencias.

Marcelo Criminal, una década de ironía y acidez

Marcelo García, nombre real detrás de Marcelo Criminal, nació en Murcia en 1997 y empezó a compartir canciones en internet en 2015, con un sonido lo-fi que hablaba de lo cotidiano sin ninguna pretensión ni poses de manual, capaz de encontrar algo precioso incluso en un paseo por el supermercado del barrio. “Solán de Cabras” fue el primer punto de inflexión de su carrera, y sirvió de adelanto a su debut, (acepta su cruz). Después llegaría el EP Repentino Brote de Añoranza y Amor (2019), que incluía “Perdona (Ahora sí que sí)”, el tema que le dio proyección nacional gracias a la versión que grabaron Carolina Durante y Amaia Romero, entonces recién salida de Operación Triunfo. Desde entonces ha seguido construyendo una discografía extensa marcada por la ironía y la acidez como herramientas principales, con trabajos como el EP Medio Mensaje o su segundo disco, Momento de Auténtica Realidad, trece canciones producidas por Alejandro López García que hablaban de filosofía, cristianismo y videojuegos con la misma naturalidad con la que hablaba de un paseo por el Mercadona. “Te lo dije” confirma que, casi diez años después de sus primeras canciones, Marcelo Criminal sigue encontrando en el detalle cotidiano y en la propia contradicción su material más afilado, esta vez con un nuevo disco todavía por confirmar en el horizonte.

¿Qué te parece este giro de Marcelo Criminal hacia el rock, y la idea de una maldición que acaba siendo un autorretrato?

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