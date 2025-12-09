Maria Arnal abre una nueva etapa con «Pellizco», un mantra rítmico de deseo y conexión

Con Pellizco, Maria Arnal confirma que su nueva etapa en solitario no es un simple giro estilístico, sino una exploración profunda de cómo el cuerpo, la voz y la tecnología pueden convivir en un mismo territorio creativo. La artista catalana presenta esta canción como el segundo adelanto de su próximo disco, un trabajo que continúa el camino iniciado con Ama, su primer single de esta nueva fase. Si Ama se adentraba en la voz expandida y el diálogo con lo digital, Pellizco apuesta por un terreno más físico, rítmico y cercano, donde el cortejo contemporáneo se convierte en un juego de repeticiones, pulsos y símbolos cotidianos.

Compuesta, interpretada y producida por Maria Arnal junto a Pau Riutort, la canción nace —según explica la propia artista— “de un golpe, a partir de una base rítmica polifónica”, y se articula como “una canción de cortejo contemporánea” que bebe de lo tradicional para transformarlo en una oralidad juguetona y luminosa. En Pellizco aparecen imágenes reconocibles —los clavelitos en las mejillas, la maderita para la suerte, la puerta entreabierta— que Arnal utiliza sin solemnidad, integrándolas en un relato donde el deseo y la conexión se mueven al ritmo de un mantra vocal que avanza con insistencia.

La artista subraya además que la canción funciona como una metáfora irónica de nuestra relación hiperfusional con la tecnología: ese deseo inmediato, esa tentación constante, esa conexión casi compulsiva que define la vida contemporánea. Esta lectura encaja con la trayectoria reciente de Arnal, que en los últimos años ha profundizado en la experimentación vocal y digital uniendo memoria, tradición y vanguardia.

Con Pellizco, Maria Arnal reafirma su posición como una de las creadoras más singulares del panorama actual, capaz de convertir un gesto mínimo en una declaración artística. Y lo hace justo antes de una gira que la llevará por Madrid, Barcelona, Valencia, Girona, Copenhague y Londres, donde presentará en directo este nuevo universo sonoro que combina lo coral, lo digital y lo íntimo.

Una voz que viaja entre la tradición, la electrónica y la experimentación

La carrera de Maria Arnal es una de las más singulares surgidas en la música española de la última década. Nacida en Badalona en 1987, comenzó a escribir canciones y tocar la guitarra en la adolescencia, y más tarde se formó en la Escola de Música Moderna de Badalona, además de integrarse en el colectivo de cultura popular Compartir Dóna Gustet. Su salto al reconocimiento llegó junto al guitarrista Marcel Bagés, con quien formó un dúo que revolucionó la manera de entender la tradición musical catalana. Juntos publicaron los EP Remescles, acoples i melismes (2015) y Verbena (2016), dos trabajos que reinterpretan cantos populares desde una perspectiva contemporánea y experimental. La consolidación definitiva llegó con el álbum 45 cerebros y 1 corazón (2017), un disco aclamado por la crítica internacional por su capacidad para unir memoria histórica, poesía y electrónica minimalista, y que destacó por su audacia conceptual y emocional.

Tras ese éxito, Arnal amplió su campo creativo hacia la experimentación vocal, la tecnología y la composición para cine, como demuestra su trabajo en bandas sonoras recientes. Su interés por la voz como territorio expandido —entre lo coral, lo digital y lo performativo— se ha convertido en el eje de su obra más reciente. Esta búsqueda desemboca ahora en su proyecto en solitario, donde canciones como Ama y Pellizco muestran una artista en plena reinvención, capaz de pasar del susurro íntimo al estallido polifónico sin perder coherencia. Su nueva etapa mantiene el pulso emocional que siempre la ha caracterizado, pero lo sitúa en un espacio más físico, rítmico y contemporáneo, donde el cuerpo y la tecnología dialogan sin jerarquías. Con este nuevo rumbo, Maria Arnal se confirma como una de las voces más libres, inquietas y necesarias de la música actual.

