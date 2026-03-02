María José Llergo abraza la vulnerabilidad y la reinvención en «Mala Mía», su regreso más valiente

La cordobesa María José Llergo abre una nueva etapa con “Mala Mía”, un single que funciona como declaración de principios y como salto creativo hacia un territorio donde tradición y vanguardia se funden sin fricciones. La canción, descrita como una arquitectura sonora envolvente, combina cuerdas elegantes, profundidad sinfónica y una producción con tintes trip‑hop que amplía los límites habituales de su propuesta. En este regreso, la artista integra texturas electrónicas, arreglos vocales y elementos del canto lírico y la música clásica, además de tratamientos de voz como el pitch shift, que aportan un matiz emocional inesperado.

La letra de “Mala Mía” gira en torno a la madurez emocional y al reconocimiento del error como motor de cambio. La artista convierte la introspección en un viaje de transformación donde la pérdida deja de ser un final para convertirse en aprendizaje. La frase “Ya no puedo quererte, mala mía” resume ese punto de inflexión en el que la nostalgia deja paso a una mirada adulta y luminosa. La estructura del tema acompaña este tránsito: comienza contenida y reflexiva, y desemboca en un estribillo en tonalidad mayor que abre una puerta a la esperanza.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip de estética surrealista en el que María José Llergo subvierte jerarquías y toma el control de un universo simbólico poblado por figuras de apariencia empresarial. Allí dicta las reglas, lidera el juego y encarna su propia liberación creativa. “Mala Mía” no es solo un single: es una apuesta por el riesgo, una reafirmación de identidad y una muestra de que la artista sigue decidida a explorar territorios nuevos sin perder la raíz emocional que la define.

María José Llergo: Sensibilidad, experimentación y verdad

Desde su irrupción con Sanación (2020), María José Llergo se ha consolidado como una de las voces más singulares del panorama español. Su mezcla de flamenco contemporáneo, electrónica sutil y una sensibilidad profundamente personal la ha convertido en una artista difícil de encasillar. Tras colaboraciones con figuras como Rosalía, Juancho Marqués o Dellafuente, y después de explorar nuevas sonoridades en singles posteriores, Llergo ha demostrado una capacidad única para transformar la tradición en un espacio de libertad creativa. Su música, siempre atravesada por la emoción y la honestidad, ha crecido en matices sin perder autenticidad. Con “Mala Mía”, abre un capítulo que promete mayor riesgo, mayor introspección y una búsqueda artística que sigue expandiéndose con cada lanzamiento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.