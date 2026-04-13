Marmozets aceleran su retorno con «Cut Back”, su single más eléctrico y urgente

Tras ocho años de silencio discográfico, Marmozets siguen encendiendo motores rumbo a CO.WAR.DICE con un nuevo adelanto que confirma que su vuelta no va de nostalgia, sino de empujar su sonido hacia territorios más tensos y electrónicos. “Cut Back”, quinto avance del álbum, aparece como una descarga breve pero incisiva, construida sobre ritmos quebrados, texturas digitales y ese caos controlado que siempre ha distinguido a la banda. Según la propia formación, se trata de un tema que abraza la experimentación sin perder el filo melódico que les hizo destacar en la escena británica. En palabras del grupo, “queríamos capturar esa sensación de estar al límite, de no poder contener la energía ni un segundo más”.

El single llega apenas unas semanas antes de que CO.WAR.DICE vea la luz el 22 de mayo, un lanzamiento especialmente significativo al tratarse de su primer trabajo desde 2018. Antes de que el disco aterrice, Marmozets se embarcarán en una serie de actuaciones en tiendas independientes a finales de mayo, seguidas de una gira británica en junio que culminará con su paso por el Download Festival y varias fechas estivales junto a Biffy Clyro. Un regreso en toda regla que apunta a un 2026 especialmente intenso para la banda de Yorkshire.

Marmozets, una década de vértigo entre caos, técnica y ambición

Formados en Bingley a finales de los 2000, Marmozets irrumpieron con una mezcla explosiva de math-rock, post-hardcore y melodías afiladas que les situó rápidamente en el radar de la prensa británica. Su debut The Weird and Wonderful Marmozets (2014) consolidó su reputación como una de las bandas jóvenes más impredecibles y virtuosas del Reino Unido, mientras que Knowing What You Know Now (2018) amplió su paleta hacia un rock más accesible sin perder intensidad. Tras un largo parón, el anuncio de CO.WAR.DICE marca el inicio de una nueva etapa para un grupo que siempre ha sabido reinventarse sin renunciar a su identidad. Su trayectoria, marcada por la energía desbordante y la voluntad de romper moldes, los mantiene como una de las propuestas más singulares de su generación.

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