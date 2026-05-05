Maroon 5 apuestan por la inmediatez pop en su nuevo single “Heroine”

Tras un tiempo centrados en la carretera y en la resaca de su último trabajo, Maroon 5 reaparecen con “Heroine”, un single que los devuelve a ese territorio donde siempre han brillado: melodías inmediatas, producción pulida y la voz de Adam Levine al frente, tan reconocible como siempre. El tema, disponible desde hoy, marca su primer lanzamiento desde la edición deluxe de Love Is Like y funciona como una declaración de intenciones justo antes de embarcarse en una extensa gira internacional.

Según explica el comunicado, “‘Heroine’ muestra a Maroon 5 reconectándose con el sonido que los definió al principio, mezclando una energía contagiosa con una producción moderna y elegante”. Y lo cierto es que la canción recupera ese pulso pop-R&B que cimentó su éxito, pero con un acabado actual que encaja sin esfuerzo en 2026. La banda parece decidida a mirar atrás sin renunciar a avanzar, un equilibrio que siempre ha sido parte de su identidad.

La publicación del single llega en un momento clave: Maroon 5 se preparan para una gira que recorrerá América Latina y Europa, con una serie de fechas muy esperadas en nuestro país. La banda actuará el 7 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria (Estadio de Gran Canaria), el 7 de julio en Marbella (Auditorio Starlite) y el 9 de julio en Sevilla, dentro del Iconica Santalucía Sevilla Fest. La gira española culminará el 11 de julio en Santiago de Compostela, donde la banda llevará su directo al emblemático Monte do Gozo. Cuatro citas que confirman la excelente relación del grupo con el público español y que prometen convertirse en algunos de los conciertos más multitudinarios del verano.

“Heroine” se suma así a una nueva etapa en la que la banda ha ido alternando nostalgia y renovación, como ya demostraron con singles recientes como “All Night” o “Priceless”. Si algo queda claro es que Maroon 5 siguen apostando por un sonido magnético y accesible, capaz de llenar estadios y listas de reproducción con la misma facilidad.

Maroon 5, dos décadas de éxitos que siguen marcando el pulso del pop

A lo largo de más de veinte años de carrera, Maroon 5 se han consolidado como una de las bandas más influyentes del pop contemporáneo. Desde su debut con Songs About Jane, que los catapultó gracias a hits como “This Love” o “She Will Be Loved”, el grupo ha sabido evolucionar entre el rock, el R&B y el pop mainstream sin perder su sello propio. Con más de 100 millones de álbumes vendidos, 750 millones de singles y un total de 34.000 millones de reproducciones en Spotify, su impacto comercial es incuestionable. A ello se suman tres premios GRAMMY, giras multitudinarias y una presencia constante en el Billboard Hot 100, donde acumulan 32 entradas y varios discos certificados Diamante. Su discografía, que incluye trabajos como It Won’t Be Soon Before Long, V, JORDI o Love Is Like, demuestra una trayectoria marcada por la reinvención y la resistencia en un panorama musical en constante cambio.

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