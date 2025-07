Maruja alza la voz por Palestina con su poderoso sencillo «Saoirse», un canto a la paz

Maruja, la banda de jazz-punk de Manchester, ha lanzado Saoirse, un emotivo sencillo descrito como una “canción por la paz” en solidaridad con Palestina, el 10 de julio de 2025 a través de Music For Nations. Este tema, tercer adelanto de su esperado álbum debut Pain to Power (programado para el 12 de septiembre), fusiona saxofones trascendentes, cuerdas intensas y la voz visceral de Harry Wilkinson, creando una experiencia que NME califica como un “manifiesto musical”. Inspirado en un cómic encontrado entre las pertenencias del abuelo del saxofonista Joe Carroll, un soldado de los Black and Tans enviado a Palestina, Saoirse (que significa “libertad” en irlandés) conecta la resistencia palestina con la lucha anticolonial irlandés. La banda denuncia el genocidio, la hambruna provocada y la ocupación, pidiendo a los fans donar a Medical Aid For Palestinians.

El video, dirigido por Jake Thompson y Alex Orosa de Light In The Tower, muestra imágenes de fuego y destrucción que culminan en un “funeral simbólico” en un desierto, con bailarines en túnicas rojas como un rezo visual por la paz. Maruja, tras su exitosa gira asiática, actuará en festivales como Pohoda, Pukkelpop y Lowlands, además de una gira por Norteamérica y Europa, incluyendo fechas en Alemania. Saoirse no solo es un grito contra la opresión, sino un llamado a la unidad, con el mantra “nuestras diferencias nos hacen bellos”.

Maruja: La furia jazz-punk que redefine el post-punk desde Manchester

Formada en Manchester a principios de los 2020, Maruja, compuesta por Harry Wilkinson (voz y guitarra), Joe Carroll (saxofón), Jacob Hayes (bajo) y Matthew Buonaccrsi (batería), ha emergido como una fuerza innovadora en el post-punk, fusionando jazz, noise rock y letras políticamente cargadas. Su debut, el EP Knocknarea (2022), los posicionó como herederos de Black Country, New Road y Black Midi, con su mezcla de saxofones feroces y ritmos caóticos que NME elogió por crear “una experiencia extracorpórea”. Su energía en vivo, con moshpits y actuaciones improvisadas, los ha llevado a festivales como Glastonbury y giras agotadas en Asia.

Tras los sencillos Zeitgeist y The Invisible Man, su próximo álbum debut Pain to Power (12 de septiembre de 2025, Music For Nations) promete ser un manifiesto de catarsis colectiva. Sencillos como Break the Tension, Look Down On Us y Saoirse abordan el capitalismo tardío, la desilusión social y la resistencia palestina, consolidando a Maruja como catalizadores de cambio. Su compromiso con temas como la solidaridad con Palestina y la lucha contra el autoritarismo los distingue en una escena saturada, convirtiéndolos en una voz esencial para una generación que busca arte con propósito.

