mary in the junkyard comparten “Jane”, su primer single tras Role Model Hermit, su aclamado álbum debut. Llega justo antes de su gira más grande hasta la fecha, con todas las fechas de Reino Unido y Europa agotadas. El trío londinense firma así su lanzamiento más minimalista hasta la fecha.

“Jane”: la regla como personaje incómodo

La banda lo explica sin rodeos: «Trata sobre mi periodo, Jane, que es molesto y demasiado honesto», cuentan. «Puede que os resulte satisfactorio si os encontráis en esas circunstancias». El tema deja atrás el registro más denso del trío. La voz de Clari Freeman-Taylor ocupa el centro casi por completo. Saya Barbaglia añade capas de cuerda por encima, sin batería ni distorsión de por medio.

“Jane” llega tras “New Muscles”, publicado en mayo, y tras Role Model Hermit, el debut de la banda. Salió el pasado julio a través de AMF Records con una acogida crítica casi unánime. El disco recorría historias oscuras. Sumaba melodías traviesas y momentos más íntimos. Se escribió entre Reino Unido y Estados Unidos y se grabó en Londres con el productor Oli Bayston.

Su gira más grande hasta la fecha, ya agotada

La gira arranca este mismo fin de semana, con Mánchester el 29 de septiembre y Londres el 30, y se prolongará hasta finales de noviembre. Pasará también por Edimburgo, Bristol, Ámsterdam y París, antes de cerrar en el O2 Academy Brixton londinense el 27 de noviembre. Todas y cada una de las fechas británicas y europeas están ya agotadas, una señal clara del momento que atraviesa el trío tras su debut.

mary in the junkyard: el trío londinense que agota entradas

Formados en Londres en 2022, mary in the junkyard son Clari Freeman-Taylor (voz, guitarra), Saya Barbaglia (bajo, viola) y David Addison (batería). Antes del disco publicaron sencillos como “Drains”, “Candelabra” y “Crash Landing”, y telonearon a Wet Leg en su gira “Moisturizer” de 2025. Freeman-Taylor y Barbaglia proceden de una formación clásica en cuerda, algo que se nota en el contraste entre la aspereza rock del trío y estos momentos más desnudos como “Jane”. El disco recibió elogios de medios como NME, DIY o Clash, que lo describieron como un debut cohesionado y arriesgado.

▶ “Jane” — mary in the junkyard | 22 de septiembre de 2026 | AMF Records

¿Qué os parece este giro hacia el minimalismo de mary in the junkyard? ¿Os habéis hecho ya con entradas para su gira?

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