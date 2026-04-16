Massive Attack regresan con “Boots on the Ground”, un regreso incendiario junto a Tom Waits

Seis años después de su último lanzamiento, Massive Attack vuelven a escena con “Boots on the Ground”, un single que no solo marca su esperado regreso, sino que además reúne a la banda con una de las voces más inconfundibles del siglo XX: Tom Waits. La canción, que llega como continuación del EP Eutopia (2020), se adentra sin rodeos en el clima sociopolítico estadounidense, con Waits lanzando versos afilados que retratan un país sumido en tensiones, abusos de poder y un autoritarismo creciente, según recoge la pieza original.

El lanzamiento viene acompañado de un cortometraje que utiliza fotografías del artista thefinaleye, capturadas durante las protestas de Black Lives Matter y las recientes redadas de ICE. La banda, formada por Robert “3D” Del Naja y Grant “Daddy G” Marshall, explica que el tema “llega en una atmósfera de caos” y que, visto dentro de la “emergencia estadounidense”, late con “impulsos crueles y mentes abandonadas”, según declaraciones incluidas en el comunicado oficial.

Además, la edición en vinilo de 12 pulgadas incluirá en la cara B The Fly, una pieza de spoken word de Tom Waits, su primera composición en solitario en 15 años. El propio Waits afirma: “Hace muchos años acepté la invitación de Massive Attack para colaborar. Les enviamos ‘Boots on the Ground’ y su retraso nunca me preocupó. Este tema nunca pasará de moda: la torpeza humana siempre es un festín para las moscas”.

El regreso de Massive Attack llega en un momento especialmente convulso para la banda. En 2025 solicitaron retirar su catálogo de Spotify por motivos éticos, y hace apenas unos días Del Naja fue detenido durante una protesta en apoyo al colectivo Palestine Action. Aun así, el dúo prepara una breve gira europea que culminará en Japón, con paradas en Helsinki, Copenhague, Berlín, Bruselas y su actuación en Primavera Sound Barcelona, entre otras fechas confirmadas.

Massive Attack: Tres décadas redefiniendo el pulso del trip-hop

Desde su debut con Blue Lines (1991), Massive Attack han sido una fuerza transformadora dentro de la música electrónica y el trip-hop. Su mezcla de atmósferas densas, ritmos quebrados y colaboraciones vocales inolvidables —de Shara Nelson a Horace Andy— los convirtió en referentes globales. Con Protection (1994) y Mezzanine (1998), consolidaron un sonido oscuro y emocional que influyó en generaciones posteriores. A lo largo del siglo XXI han mantenido una producción intermitente pero siempre relevante, desde 100th Window (2003) hasta Heligoland (2010) y el EP Eutopia (2020). Su impacto cultural, su activismo político y su capacidad para reinventarse sin perder identidad los mantienen como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.

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