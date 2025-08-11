Master Peace lanza el vibrante single «Shake Me Down» con Dan Carey de productor

Master Peace, el talento emergente del sudeste de Londres, ha estrenado Shake Me Down, un single producido por el reconocido Dan Carey (Wet Leg, Fontaines D.C., Kae Tempest). Este tema, cargado de bajos profundos y ritmos bailables, forma la segunda parte de una colaboración de dos canciones con el sello Speedy Wunderground, tras el reciente Harley. Ambos singles se lanzarán en un vinilo de 7 pulgadas de edición limitada el 7 de agosto como parte de la Speedy Single Series. Shake Me Down fusiona indie sleaze, electropop y un toque punk, con guitarras nerviosas y sintetizadores vibrantes, mostrando una evolución más experimental en el sonido de Master Peace.

Tras el éxito de su álbum debut How To Make A Master Peace en 2024, que le valió el premio Ivor Novello Rising Star, Master Peace ha brillado en eventos como Glastonbury, donde colaboró con Franz Ferdinand y AJ Tracey. Su estilo, que mezcla indie, punk y grime, refleja su crianza entre discos indie y cyphers de rap. En entrevistas, el artista ha expresado su deseo de “revivir el indie” con un segundo álbum más salvaje y auténtico. Además, su iniciativa There’s No More Underground busca apoyar recintos de música en vivo con actuaciones accesibles. Shake Me Down ya está disponible en plataformas como Spotify, consolidando a Master Peace como una voz fresca y audaz en la escena indie.

Master Peace brilla con su fusión indie y audacia londinense

Master Peace, el dinámico artista del sudeste de Londres, ha irrumpido en la escena musical con una mezcla única de indie, punk, grime y electropop. Nacido como Peace Okezie, su carrera despegó con el EP Love Bites en 2020, un trabajo que capturó la atención por su energía cruda y letras introspectivas. Influenciado por su crianza entre discos indie de sus padres y cyphers de rap locales, Master Peace se ha destacado por su habilidad para fusionar géneros, creando un sonido que es tan nostálgico como fresco. Su ascenso incluye actuaciones en festivales de renombre como Glastonbury y colaboraciones con nombres como Franz Ferdinand y AJ Tracey. En 2024, su iniciativa There’s No More Underground mostró su compromiso con la escena musical, organizando shows en venues independientes para apoyar la música en vivo accesible.

Su discografía refleja una evolución constante. Tras Love Bites, lanzó singles como Groundhog Day y Boyfriend, que consolidaron su estilo ecléctico. En 2024, su álbum debut How To Make A Master Peace recibió elogios y le valió el premio Ivor Novello Rising Star, destacando temas como Los Narcos y Eyes On You. Recientemente, sus singles Harley y Shake Me Down, producidos por Dan Carey para Speedy Wunderground, muestran un giro hacia sonidos más experimentales, con guitarras nerviosas y ritmos bailables. Con un segundo álbum en camino, Master Peace promete seguir rompiendo moldes, consolidándose como una de las voces más vibrantes del indie actual.

