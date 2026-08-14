En 2024, el huracán Helene inundó la casa de Troy Sanders, bajista y vocalista de Mastodon, y dejó a su familia desplazada durante casi dos años. Ese desastre real es el punto de partida de “In The Ruins”, el nuevo single de la banda, tercer adelanto de su noveno álbum, Marrow Deep, que llega el 28 de agosto a través de Loma Vista Recordings.

La propia banda ha explicado que la canción nació de la devastación que la tormenta causó en la vida de Sanders y su familia, y que ese proceso coincidió con el duelo colectivo del grupo por dos pérdidas recientes: la muerte de su fundador Brent Hinds y la de Michele Lawrence, madre del batería Brann Dailor. Según Mastodon, se trata de otro tema profundamente personal, pero también de una declaración de resiliencia y catarsis colectiva.

Un vídeo animado protagonizado por un ojo llamado Frank

“In The Ruins” llega acompañada de un videoclip animado dirigido por el estudio Hey Beautiful Jerk, que sigue el viaje de un ser de un solo ojo, bautizado como Frank, a través de paisajes inundados y en ruinas que funcionan como metáfora de la letra de la canción. Sobre el origen del personaje, el estudio ha explicado: «La inspiración inicial para Frank y el concepto de “In The Ruins” me llegó cuando estuve diez horas en urgencias con la peor infección ocular de mi vida.»

Un álbum sin Brent Hinds y con dos caras nuevas en la formación

Marrow Deep es el primer álbum de la banda sin su guitarrista y vocalista fundador Brent Hinds, despedido del grupo en marzo de 2025 y fallecido cinco meses después en un accidente de motocicleta. El disco se ha grabado en West End Sound, el estudio propio de la banda en Atlanta, coproducido junto a Patrik Berger (Lana Del Rey, Charli XCX) y Kurt Ballou (High On Fire, Converge), y mezclado por Andrew Scheps (Adele, Black Sabbath, Metallica). Es también el primer trabajo de larga duración con el guitarrista Nick Johnston, además de con importantes aportaciones del teclista João Nogueira.

Cinco años después de Hushed and Grim (2021), Marrow Deep documenta a los miembros fundadores Brann Dailor, Troy Sanders y Bill Kelliher saliendo de años de trastornos personales con un renovado sentido de propósito. El disco toma como referencia a las tres Parcas de la mitología griega y los frágiles hilos que conectan vida, pérdida y destino, canalizando esas experiencias en la música más ambiciosa y emotiva de la carrera de la banda.

Tracklist de «Marrow Deep«

“Barbarians Blood” “Poisonous Weapons” “Your Ghost Again” “Snakes For Dinner” “Out Like A Lamb” “In The Ruins” “They’re Coming For You” “Golden Spires” “Moth And Bone” “A Vampire’s Demeanor” “The Vanishing” “The Three Fates”

De “Your Ghost Again” a “In The Ruins”: el camino hasta Marrow Deep

Mastodon se formó en Atlanta, Georgia, en el año 2000 como un cuarteto formado por Sanders, Kelliher, Hinds y Dailor. Desde el sludge crudo de su debut, Remission (2002), la banda fue evolucionando hacia un sonido más melódico y progresivo en discos como The Hunter (2011) y Emperor of Sand (2017), este último premiado con un Grammy a Mejor Interpretación Metal por “Sultan’s Curse” en 2018. Hushed and Grim (2021) fue el último álbum grabado con la formación original, la misma que se mantuvo intacta durante 25 años hasta la salida de Hinds en 2025.

Mastodon publicó en junio “Your Ghost Again”, primer adelanto del disco y también el primer tema nuevo del grupo tras la muerte de Hinds, centrado en el batería Brann Dailor viendo literalmente “fantasmas” de su excompañero en el estudio. En julio llegó “Snakes For Dinner”, segundo single, que marcó el regreso de Josh Homme a una grabación de Mastodon por primera vez desde su colaboración en “Colony Of Birchmen” (Blood Mountain, 2006). “In The Ruins” continúa esa misma línea de duelo transformado en música, con un arranque más limpio y progresivo, apoyado en el compás de Dailor, que estalla en un tramo final más metálico con dos solos del propio Nick Johnston.

La banda celebrará el lanzamiento de Marrow Deep con “The Poisonous Weapons Tour”, una gira por Estados Unidos junto a Deafheaven y Alcest que arrancará el 16 de septiembre en Orlando y se prolongará hasta finales de octubre. Antes de eso, la banda también rindió homenaje a Hinds este verano con “The Mastodon in the Room”, un cortometraje documental centrado en su memoria.

▶ “In The Ruins” — Mastodon | 13 de agosto de 2026 | Loma Vista Recordings

¿Qué crees que encontrará Mastodon al otro lado de este proceso de duelo colectivo: una banda transformada o una vuelta a sus raíces más crudas?

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