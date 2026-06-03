Mastodon han publicado «Your Ghost Again», su primer single desde la muerte de Brent Hinds en agosto de 2025. La canción, producida por Patrik Berger y Kurt Ballou (Converge), es el adelanto de su noveno álbum de estudio (todavía sin título ni fecha oficial) y supone también la presentación del guitarrista Nick Johnston como nuevo integrante de la formación de Atlanta.

Cuando el estudio te devuelve a alguien que ya no está

La canción nació de algo tan concreto como inquietante: volver al estudio y seguir viendo a Hinds donde siempre había estado. El batería y vocalista Brann Dailor lo explica sin rodeos en el vídeo publicado junto al lanzamiento: «‘Your Ghost Again’ trata de estar en esos lugares conocidos donde solías estar con personas todo el tiempo, que en nuestro caso era el estudio. Seguía viéndole por el rabillo del ojo, donde normalmente estaría con su guitarra. Tu mente te juega malas pasadas, sobre todo tan poco tiempo después de que alguien muere y estás en los lugares donde siempre estaba.»

La canción también rinde tributo a la madre de Dailor, fallecida en febrero de 2025, pocas semanas antes de que Hinds abandonara la banda tras 25 años. El año fue, en palabras del propio Dailor, «emocionalmente devastador». Lo que ha salido de ese tiempo es un single que alterna la contemplación progresiva con momentos de ataque total, Dailor y Troy Sanders turnándose la voz, y que suena, sin fisuras, como Mastodon. El guitarrista Bill Kelliher resume la intención: «Queríamos elegir una canción que sonase a Mastodon, que tuviese todo lo que nos define, porque es la primera impresión de lo que la gente va a escuchar.»

Sanders va un paso más allá al explicar el puente de la canción: «Son dos líneas de pura gratitud hacia Brent. Llegaste a mi vida, me mostraste cosas que me dejaron sin palabras, juntos conquistamos miles de escenarios por todo el mundo. Toda la belleza que trajiste sigue aquí, siempre estará.» La canción no esquiva el duelo, pero tampoco se queda en él. Eso es lo difícil de hacer.

Patrik Berger y Kurt Ballou: la pareja de productores menos obvia del año

La elección de productores merece atención. Patrik Berger es el sueco responsable de algunos de los singles más precisos y brillantes de los últimos quince años: ha trabajado con Robyn, Carly Rae Jepsen y Taylor Swift, con quien colaboró en Midnights. Kurt Ballou, por su parte, es el guitarrista de Converge y uno de los productores más valorados del hardcore y el metal extremo (Power Trip, Code Orange, Nails). La combinación no es obvia, pero no es arbitraria: apunta a un álbum donde la arquitectura melódica y la brutalidad no se excluyen, sino que se informan mutuamente.

También figuran en los créditos el teclista João Nogueira, presente en la banda desde la gira de Hushed and Grim (2021), y el propio Johnston, cuya guitarra comparte espacio con la de Kelliher en un single que, durante sus cuatro minutos y medio, suena a banda que sabe exactamente qué quiere decir y cómo decirlo. El noveno álbum está grabado. Queda saber cuándo llega.

The Poisonous Weapons Tour: Mastodon, Deafheaven y Alcest este otoño en Norteamérica

Junto al single, la banda ha anunciado «The Poisonous Weapons Tour», una gira de 27 fechas por Estados Unidos y Canadá con Deafheaven y Alcest como teloneros. El tour arranca el 16 de septiembre en Orlando y cierra el 24 de octubre en Dallas, con parada en el festival Sick New World. La venta general de entradas comienza el viernes 6 de junio. No hay fechas europeas adicionales más allá de la gira de festivales de verano ya en marcha (Download, Hellfest, Graspop, Rock Imperium en Cartagena el 3 de julio). Las entradas para el tramo europeo están disponibles a través de la web oficial de la banda.

Veinticinco años de monstruos marinos y duelo hecho metal

Mastodon se formaron en Atlanta en 2000 con una propuesta tan ambiciosa como difícil de etiquetar: metal progresivo con raíces en el sludge, el hardcore y el rock psicodélico, construido sobre composiciones conceptuales que crecían en complejidad álbum a álbum. Leviathan (2004), su adaptación del Moby Dick de Melville, los colocó en el mapa internacional. Crack the Skye (2009) los consagró como una de las bandas más originales del metal del siglo XXI. Emperor of Sand (2017) les valió el Grammy al Mejor Rendimiento de Metal por «Sultan’s Curse». Hushed and Grim (2021), doble álbum nacido del duelo por la muerte de su mánager Nick John, fue el último disco con Brent Hinds, aunque nadie lo supiese entonces.

La salida de Hinds en marzo de 2025, tras veinticinco años como guitarra líder y voz de la banda, llegó como una sacudida. Su muerte en accidente de moto el 20 de agosto de ese mismo año, en Atlanta, convirtió una ruptura dolorosa en algo irreparable. «Your Ghost Again» no intenta cerrar ese capítulo. Lo que hace es reconocer que sigue abierto, y que seguir adelante no significa olvidar.

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