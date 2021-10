Mastodon presentan su nuevo single «Sickle and Peace»

Artista

Mastodon

¿Por qué es noticia?

La banda ha compartido Sickle and Peace, un nuevo single adelanto de su próximo disco doble Hushed and Grim, que saldrá el próximo 29 de octubre a través de Reprise Records.

Sobre la canción y el vídeo

Se trata del tercer adelanto de este esperado trabajo tras las recientes Pushing the Tides y Teardrinker, y en ella vemos a la banda explorar su sonido prog-metal en todo su esplendor.

Sobre el disco

Se trata del primer disco doble en la carrera de la formación, incluyendo un total de 15 canciones.

Producido por David Bottrill, colaborador de Tool, Rush y Muse, supone el noveno trabajo de fin discografía y es el primero desde Emperor of Sand en 2017.

Mastodon – Sickle and Peace

Tracklist del disco

DISCO 1

1. Pain With An Anchor

2. The Crux

3. Sickle And Peace

4. More Than I Could Chew

5. The Beast

6. Skeleton Of Splendor

7. Teardrinker

8. Pushing The Tides



DISCO 2

1. Peace And Tranquility

2. Dagger

3. Had It All

4. Savage Lands

5. Gobblers Of Dregs

6. Eyes Of Serpents

7. Gigantium

