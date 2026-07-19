Matt Berninger sigue sin bajarse del modo solista. El líder de The National ha publicado hoy “Martini Me Fatso”, un nuevo sencillo con un título tan directo como inesperado, acompañado de su correspondiente videoclip oficial, dirigido por Chris Sgroi y con Viken Kazandjian a cargo de la fotografía. El tema llega a través de Concord Records, bajo licencia exclusiva de Universal Music Group.

Una oración achispada muy poco convencional

Berninger ha definido la canción como una especie de oración achispada, escrita, según sus propias palabras, desde un enfado pasajero con la idea misma de Dios: reconoce que no cree demasiado en su existencia, pero que si acaso lo hubiera, quería que supiera lo enfadado que está. Musicalmente, el tema mantiene ese punto entre lo desconcertante y lo divertido que ha ido definiendo su etapa en solitario más reciente, con una interpretación vocal inconfundiblemente suya sobre una producción que se permite un tono más lúdico que el de sus trabajos con The National. La crítica especializada ya se ha hecho eco del single, destacando lo pegadizo del estribillo pese a lo desconcertante del título y de algunos de sus versos, en una recepción que en líneas generales celebra que Berninger siga explorando este terreno más juguetón y menos solemne que el de su banda principal.

“Martini Me Fatso” llega apenas unos meses después de Get Sunk, su segundo álbum en solitario publicado en 2025, y confirma que Berninger no tiene intención de frenar el ritmo de publicaciones tras el lanzamiento del disco. The National, por su parte, no edita material nuevo desde 2023, año en el que la banda publicó dos discos, First Two Pages of Frankenstein y Laugh Track, por lo que de momento todo apunta a que la actividad más inmediata del cantante seguirá centrada en su proyecto en solitario.

De Cincinnati a Get Sunk: el camino en solitario de Matt Berninger

Nacido en Cincinnati en 1971, Matt Berninger fundó The National en 1999 junto a los hermanos Dessner y los hermanos Devendorf, convirtiéndose con el tiempo en una de las voces más reconocibles del rock alternativo estadounidense gracias a discos como Boxer, High Violet o Trouble Will Find Me, este último llegando a debutar en el número tres de la lista de discos del Billboard 200. La banda ganó además el Grammy al Mejor Álbum Alternativo en 2018 por Sleep Well Beast, consolidándose como uno de los grupos de referencia del indie rock de las últimas dos décadas, con un característico sonido construido sobre el barítono grave de Berninger, las guitarras entrelazadas de los hermanos Dessner y la base rítmica de los hermanos Devendorf. En paralelo a la banda, Berninger ha desarrollado una carrera en solitario cada vez más prolífica, que arrancó con el proyecto EL VY junto a Brent Knopf en 2015, siguió con su disco de debut Serpentine Prison en 2020 y se ha consolidado con Get Sunk, su segundo álbum propio.

Esa faceta solista ha estado además especialmente activa en el último año, con colaboraciones junto a artistas como Anna Calvi, en el tema «Is This All There Is?»; Angus & Julia Stone, en «We All Have»; o Chvrches, con quienes ya había cantado «My Enemy» en 2021, además de una gira que le trajo este verano a Madrid, donde ofreció un directo en solitario dentro del cartel de Mad Cool 2026. A diferencia de esas colaboraciones, en las que Berninger pone su voz al servicio de canciones ajenas, “Martini Me Fatso” llega firmado enteramente como material propio, algo que lo distingue del resto de apariciones recientes del cantante y que refuerza la sensación de que se trata de una continuación natural de ese periodo especialmente fértil, en el que Berninger parece haber encontrado en el formato de single suelto una vía rápida para publicar ideas que no necesariamente esperan a convertirse en álbum.

Un tema que ya había sonado en Madrid

De hecho, antes de este nuevo tema, Berninger ya había publicado varios sencillos sueltos ligados a la era de Get Sunk, como «Inland Ocean», uno de los adelantos del disco, o «Breaking Into Acting», su colaboración con Hand Habits. Esa costumbre de ir soltando canciones sin necesidad de encajarlas en un proyecto mayor parece haberse convertido en el modus operandi habitual de Berninger en los últimos tiempos, algo que encaja con el tono desenfadado y hasta cierto punto errático de “Martini Me Fatso”. Su calendario de festivales tampoco da tregua: además de su paso por Mad Cool, Berninger figura ya confirmado en el cartel de Open’er, uno de los grandes festivales del verano europeo, junto a nombres como Martin Garrix o Kneecap, lo que sugiere que el artista seguirá exprimiendo esta etapa en solitario durante los próximos meses, ya sea sobre un escenario o publicando nuevas canciones sueltas como esta. De hecho, “Martini Me Fatso” no era del todo una sorpresa para quienes le siguieron de cerca en su reciente paso por Madrid: tal y como contamos en nuestra crónica de Mad Cool 2026, Berninger ya la interpretó en directo sobre el escenario Orange, entonces todavía inédita, y fue uno de los momentos que mejor conectaron con el público de aquella noche. Puedes repasar toda su trayectoria en la ficha de Matt Berninger en CrazyMinds.

▶ “Martini Me Fatso” — Matt Berninger | 17 de julio de 2026 | Concord Records

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