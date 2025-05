Matt Berninger navega emociones profundas con su nuevo single “Inland Ocean”

Matt Berninger, la voz y alma lírica de The National, ha desvelado Inland Ocean, el tercer single de su esperado segundo álbum en solitario, Get Sunk, que verá la luz el 30 de mayo de 2025 a través de Book/Concord Records. Este tema ofrece una muestra luminosa y melancólica del viaje introspectivo que define el nuevo trabajo del artista, consolidándolo como un narrador magistral de las complejidades del alma humana.

Inland Ocean es una canción sorprendentemente cálida y accesible para los estándares de Berninger, con un tono que Stereogum describe como “sorprendentemente soleado”. La pista, que abre el tracklist de Get Sunk, combina una instrumentación delicada con la característica voz de barítono de Berninger. Producida por Sean O’Brien, quien también coescribió varios temas del álbum, la canción cuenta con colaboraciones de músicos como Kyle Resnick (The National, Beirut) y Harrison Whitford, aportando capas de texturas sutiles que enriquecen su atmósfera.

El lanzamiento vino acompañado de un visualizer oficial, compartido en plataformas como YouTube, que refuerza la estética contemplativa del tema. En palabras de Berninger, Get Sunk nace de un período de bloqueo creativo y autocrítica tras 2020, y Inland Ocean refleja esa lucha por encontrar claridad en medio de la turbulencia personal. “Nuestros corazones son como pozos antiguos llenos de monedas y gusanos”, comentó el artista, una metáfora que encapsula la exploración de identidad y conexión humana que atraviesa el álbum.

El single llega en un momento clave para Berninger, quien ya ha presentado Bonnet of Pins y Breaking Into Acting (con Hand Habits) como adelantos de Get Sunk. Además, el artista está inmerso en la promoción del álbum con actuaciones en vivo. Recientemente tocó Inland Ocean por primera vez en dos shows íntimos en el Brudenell Social Club de Leeds los días 2 y 3 de abril, donde también estrenó otras canciones del álbum. Su gira norteamericana comienza el 19 de mayo en Seattle, culminando el día del lanzamiento del álbum en el Webster Hall de Nueva York, y continuará en agosto con fechas en Reino Unido y Europa, incluyendo el festival End of the Road.

Inland Ocean no solo anticipa el tono reflexivo de Get Sunk, sino que reafirma la habilidad de Matt Berninger para transformar lo personal en universal. Con este single, el músicoinvita a los oyentes a sumergirse en su propio océano interior, un lugar donde la vulnerabilidad y la esperanza coexisten en perfecta armonía.

Matt Berninger: un poeta del indie rock en su viaje en solitario

Matt Berninger, líderde The National, es una de las figuras más veneradas del indie rock, conocido por sus letras introspectivas y su voz de barítono que destila vulnerabilidad y profundidad. Con The National, ha forjado una carrera de más de dos décadas con álbumes seminales como Alligator (2005), Boxer (2007), High Violet (2010), Trouble Will Find Me (2013), Sleep Well Beast (2017), I Am Easy to Find (2019), First Two Pages of Frankenstein (2023) y Laugh Track (2023). Estos trabajos, marcados por narrativas contemplativas y arreglos atmosféricos, han consolidado a la banda como un referente del género, ganando elogios de la crítica y una base de fans global, en parte impulsada por colaboraciones con Taylor Swift en temas como Coney Island y The Alcott.

En 2020, Berninger dio un paso adelante con su debut en solitario, Serpentine Prison, producido por el legendario Booker T. Jones. El álbum exploró temas de amor propio y conexión personal, con canciones como One More Second y Distant Axis. Este trabajo marcó el inicio de su camino en solitario, que ahora continúa con Get Sunk, su segundo álbum, programado para el 30 de mayo de 2025. Grabado con el productor Sean O’Brien en un estudio en Silverlake, California, Get Sunk cuenta con colaboraciones de Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Booker T. Jones, Walter Martin y Paul Maroon de The Walkmen, entre otros. El álbum, que incluye singles como Bonnet of Pins, Breaking Into Acting y Inland Ocean, aborda la identidad cambiante y el valor personal tras un período de bloqueo creativo.

Fuera de la música, Berninger ha colaborado en proyectos como 7 O’Clock News/Silent Night con Phoebe Bridgers y Fiona Apple (2023) y In Between con Wilderado (2023). Su franqueza sobre su salud mental, incluyendo una depresión que lo afectó hace años, ha resonado con los fans, añadiendo una capa de autenticidad a su trabajo. Con una gira en solitario que abarca Norteamérica, Reino Unido y Europa en 2025, y su continua influencia con The National, Berninger sigue siendo un narrador esencial de las emociones humanas.

