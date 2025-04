Matt Berninger y Hand Habits estrenan una melancólica colaboración con “Breaking Into Acting”

Matt Berninger y Hand Habits unen fuerzas en el evocador sencillo Breaking Into Acting, un nuevo capítulo en la carrera en solitario del carismático líder de The National. Este tema es el segundo adelanto de su próximo álbum, Get Sunk, ya está capturando la atención de los amantes del indie-rock melancólico y viene acompañado por un video dirigido por Hopper Mill.

La colaboración con Hand Habits, el proyecto de la talentosa Meg Duffy, aporta una sensibilidad única al estilo característico de Berninger. En Breaking Into Acting, la voz cálida y emotiva de Berninger se entrelaza con texturas sonoras que evocan nostalgia y reflexión. Según el propio artista, la canción explora “fingir el perdón antes de poder perdonar realmente”, una temática que resuena con su habilidad para transformar lo personal en universal y que destaca por su tono melancólico, ideal para quienes buscan canciones que hablen al alma.

Get Sunk, el álbum que incluirá este Breaking Into Acting, se perfila como un proyecto ambicioso que verá la luz el próximo 30 de mayo. Como segundo sencillo, este tema refuerza la expectativa de un disco que continuará el legado de Berninger como narrador de historias cargadas de emoción.

Si este Breaking Into Acting, es un indicio, Get Sunk promete ser un viaje inolvidable. Vamos a disfrutarlo.

Matt Berninger y Hand Habits: Trayectorias y sonidos que cautivan

Matt Berninger, nacido el 13 de febrero de 1971 en Cincinnati, Ohio, es el carismático líder de The National, la banda de indie-rock que fundó junto a Scott Devendorf en 1999. Con una voz de barítono inconfundible, Berninger ha forjado una carrera marcada por letras introspectivas y narrativas emocionales. Su discografía con The National incluye joyas como Alligator (2005), Boxer (2007) y Sleep Well Beast (2017), que les valió un Grammy. En solitario, debutó con Serpentine Prison (2020), un álbum introspectivo producido por Booker T. Jones, and in 2025 lanzará Get Sunk (30 de mayo, Book/Concord Records), con sencillos como Bonnet of Pins y Breaking Into Acting junto a Hand Habits. También formó EL VY con Brent Knopf, publicando Return to the Moon (2015). Su trabajo se caracteriza por explorar la fragilidad humana, a menudo inspirado por sus propias luchas con la depresión, según confesó en entrevistas.

Hand Habits, el proyecto de Meg Duffy (nacida en Nueva York), es un pilar del indie-folk y rock alternativo. Duffy comenzó como guitarrista de sesión para artistas como Kevin Morby antes de lanzar Wildly Idle (Humble Before the Void) (2017), un debut lo-fi grabado en casa. Le siguieron Placeholder (2019), Fun House (2021) y Sugar the Bruise (2023), todos bajo Saddle Creek, destacando por su intimidad y texturas sonoras. Hand Habits combina vulnerabilidad lírica con arreglos minimalistas, y su colaboración con Berninger en Breaking Into Acting resalta su versatilidad. Duffy también ha contribuido en discos de The War on Drugs y Weyes Blood, consolidándose como una figura clave en la escena indie.

Ambos artistas, con trayectorias que convergen en la exploración emocional, han dejado huella en el indie contemporáneo. Berninger aporta un enfoque narrativo y melancólico, mientras Hand Habits ofrece una perspectiva íntima y atmosférica. Su colaboración en Get Sunk promete ser un hito, uniendo sus talentos en un diálogo musical profundo.