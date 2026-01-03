Mecano vuelve a sonar fuerte en fin de año con una joya inédita y el eterno ritual de «Un año más»

El cierre de 2025 llega con sorpresa para los fans de Mecano. BMG ha decidido despedir el año desempolvando una pieza inesperada: una versión instrumental inédita de Tú, una de las baladas más intensas y emocionalmente afiladas del trío madrileño. El lanzamiento, disponible desde el 31 de diciembre en plataformas digitales, forma parte del proceso de recuperación del catálogo oculto del grupo, una labor que la discográfica ha ido desarrollando en los últimos años y que ha permitido rescatar grabaciones que nunca habían visto la luz en la era del streaming.

La nueva versión de Tú —último single de Aidalai— revela con claridad el pulso casi clásico de José María Cano, autor del tema y responsable de algunas de las composiciones más ambiciosas del grupo. Su inclinación hacia la ópera, que más tarde cristalizaría en obras como Luna, ya se intuía en la arquitectura melódica de esta canción. La instrumental, desnuda de voz, permite apreciar la delicadeza de los arreglos y la tensión emocional que sostiene la pieza. Para muchos seguidores, supone una oportunidad de redescubrir un tema que en su día triunfó en España y Latinoamérica y cuyo videoclip —marcado por la estética elegante y sensual de los hermanos Cano— se convirtió en uno de los más icónicos de la banda.

El lanzamiento coincide con el inevitable regreso anual de Un año más, el himno de Nochevieja por excelencia desde que apareció en Descanso dominical en 1988. No hay fiesta, casa o reunión familiar en la que no suene, y su presencia se ha convertido en un ritual colectivo que trasciende generaciones. La canción, escrita por Nacho Cano, captura como pocas el instante previo a las campanadas: la mezcla de nostalgia, deseo y vértigo ante lo que está por venir. Su impacto ha sido tal que incluso tuvo versión italiana —Un Anno di Più, incluida en Figlio della luna— y continúa siendo un símbolo emocional para quienes viven fuera de España.

El recuerdo más reciente y conmovedor de este clásico llegó en 2020, cuando Nacho Cano lo interpretó al piano en una Puerta del Sol vacía, en plena pandemia. Una imagen que subrayó el poder emocional de la música de Mecano, capaz de unir a un país incluso en los momentos más difíciles. Este año, la tradición se repite: Un año más vuelve a sonar, y lo hace acompañado de un regalo inesperado que confirma que el legado del grupo sigue vivo, vibrante y en constante redescubrimiento.

Una carrera que cambió el pop español para siempre

Formado por Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano, Mecano irrumpió a principios de los años 80 en plena efervescencia de la Movida Madrileña, pero pronto se desmarcó de cualquier etiqueta generacional. Su debut homónimo, Mecano (1982), ya mostraba una mezcla singular de pop electrónico, melodías accesibles y letras que oscilaban entre lo cotidiano y lo poético. Con ¿Dónde está el país de las hadas? y Ya viene el sol, el trío consolidó un sonido propio que combinaba sintetizadores, sensibilidad melódica y una voz —la de Ana Torroja— que se convirtió en seña de identidad.

El salto definitivo llegó con Entre el cielo y el suelo (1986), un álbum que marcó un antes y un después en la música española. Canciones como Me cuesta tanto olvidarte, Cruz de navajas o Hijo de la luna no solo arrasaron en ventas, sino que demostraron la capacidad del grupo para abordar temas complejos con una sensibilidad pop impecable, caracterizada por la sofisticación narrativa de José María Cano y la habilidad de Nacho Cano para construir himnos emocionales de alcance universal. Con Descanso dominical (1988), el éxito se multiplicó: La fuerza del destino, Mujer contra mujer o Un año más se convirtieron en clásicos instantáneos y llevaron al grupo a girar por Europa y Latinoamérica.

El último álbum de estudio de Mecano, Aidalai (1991), fue también uno de los más ambiciosos del trío. Con una producción más orgánica y una paleta estilística que iba del pop electrónico a la música sinfónica, el disco consolidó la madurez artística del grupo. Temas como El 7 de septiembre, Dalai Lama o Naturaleza muerta mostraron una profundidad lírica y musical que aún hoy es objeto de análisis en medios especializados. Tras su separación, los recopilatorios y reediciones han mantenido viva su presencia, pero es en los últimos años cuando BMG ha impulsado una recuperación sistemática de material inédito, remasterizaciones y rarezas que permiten comprender mejor la evolución creativa del trío.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.