Megan Thee Stallion: La “Mujer Serpiente” Ataca de Nuevo con «BOA»

La rapera Megan Thee Stallion, autodenominada “Mujer Serpiente”, ha lanzado su más reciente sencillo BOA, continuando con la temática reptiliana de sus éxitos anteriores Hiss y Cobra. En esta nueva entrega, Megan no da tregua y se muestra letal como una luchadora callejera, lanzando versos afilados sobre un ritmo urgente que apenas deja espacio para respirar.

Producido por su colaborador habitual Lil Ju, BOA incluye un sample del clásico de Gwen Stefani, What Ya Waiting For?, y en su estribillo juega con el “Tick-tock” de Stefani, desafiando a sus competidores con un contundente «Bitch your time up, why is you not clockin’ out? Doing shit for TikTok, bitch, I’m really hip-hop».

Este sencillo marca su primer lanzamiento como artista independiente distribuyendo su música a través de Warner Music Group, y llega tras un freestyle en Instagram que anticipaba la nueva canción con gráficos al estilo de juegos de combate retro como Street Fighter.

Megan Thee Stallion: De Freestyle a Fenómeno Global

Desde sus humildes comienzos en las plataformas de redes sociales hasta convertirse en una fuerza dominante en la música rap, Megan Thee Stallion ha trazado un camino impresionante. Su discografía es un testimonio de su evolución artística y su habilidad para capturar la atención del público. Comenzando con mixtapes no comerciales como Rich Ratchet y Megan Mix, Megan hizo su debut profesional con el EP Make It Hot en 2017, seguido por Tina Snow en 2018. El sencillo Big Ole Freak de Tina Snow se convirtió en su primer éxito en la lista Billboard Hot 100 y fue certificado Platino por la RIAA. Su mixtape Fever de 2019 y el EP Suga de 2020 consolidaron su estatus, con éxitos como Cash Shit y el remix de Savage con Beyoncé, que alcanzó el número uno en las listas. Su álbum debut Good News llegó en 2020, seguido por el álbum recopilatorio Something for Thee Hotties en 2021 y su segundo álbum de estudio Traumazine en 2022. Con colaboraciones de alto perfil y sencillos que han dominado las listas, Megan Thee Stallion no solo ha dejado su huella en la música, sino que también ha redefinido lo que significa ser una rapera en la era moderna.

Adéntrate en el universo sonoro de Megan Thee Stallion en Spotify, donde cada canción es una muestra de su talento y carisma. Desde los éxitos que definen el verano hasta las colaboraciones estelares, su discografía es un reflejo de la realeza del rap. No te pierdas la oportunidad de explorar las pistas que han convertido a Megan en un ícono de la música. Escucha su discografía completa en Spotify aquí.