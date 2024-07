Mercury Rev canta a un amor longevo en su nuevo single «Ancient Love»

Mercury Rev está de vuelta con un nuevo álbum titulado Born Horses, que se publicará el 6 de septiembre a través de Bella Union. La banda ha compartido su segundo sencillo, Ancient Love, una canción que narra un amor que abarca siglos y que ha sido grabada por la formación actual de la banda, compuesta por Jonathan Donahue y Grasshopper, a quienes se han unido Jesse Chandler de Midlake y la tecladista austriaca Marion Genser.

El álbum explora temas de nostalgia y futurismo, inspirándose en influencias tan diversas como la banda sonora de Blade Runner de Vangelis, el blues solitario, y los discos de jazz de Chet Baker y Miles Davis. Grasshopper menciona que el álbum captura la sensación de estar en la cúspide entre lo analógico y lo digital, lo hi-fi y lo lo-fi, evocando imágenes y estados de ánimo a través de sus letras y sonidos.

Jonathan Donahue añade que el proceso de creación de Born Horses fue más una revelación a lo largo del tiempo que una construcción activa, permitiendo que la música emergiera de manera natural. Este álbum marca el primer lanzamiento de material original de Mercury Rev desde The Light In You en 2015, y sigue a su proyecto de 2019, The Delta Sweete Revisited, donde reinterpretaron el álbum de Bobbie Gentry con diferentes cantantes invitados.