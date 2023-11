MGMT estrenan el vídeo de «Bubblegum Dog», un homenaje a los 90

El dúo de indie electrónico MGMT ha lanzado el vídeo de su nuevo sencillo Bubblegum Dog, una canción que formará parte de su quinto álbum Loss Of Life, previsto para el 23 de febrero de 2024. El vídeo, dirigido por Julia Vickerman y Tom Scharpling, recrea escenas de vídeos alternativos de los 90, con referencias a Nirvana, Smashing Pumpkins, Beck y otros. Los propios Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser de MGMT se disfrazan de diferentes estrellas del rock y se divierten con pelucas, disfraces y barbas falsas. Al final, incluso reciben un baño de slime rosa, como en los programas infantiles de la época.

Los directores explicaron que querían combinar “la encantadora, surrealista y artesanal estética de cartón de programas como Yo Gabba Gabba y The Mighty Boosh con estos vídeos grunge ultra-serios que crecimos viendo en MTV”. Añadieron que los miembros de MGMT son “tipos legítimamente divertidos” y que estaban “encantados de que se atrevieran con todo, jugando con diferentes pelucas/costumes/personas/vello facial y aportando nuevas ideas sobre la marcha”.

El álbum Loss Of Life será el primero de MGMT en el sello independiente Mom + Pop, tras haber publicado sus cuatro anteriores en Columbia. Según el grupo, el disco tiene un 20% de contenido adulto contemporáneo y “ningún porcentaje más, por favor”. El álbum también incluirá una colaboración con Christine And The Queens llamada Dancing In Babylon.