Michael Kiwanuka y Malia Obama: Una colaboración visual en «One And Only»

Michael Kiwanuka ha lanzado un nuevo video musical para One And Only, dirigido por Malia Obama, hija del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Este video marca el debut de Malia como directora de videos musicales y es una muestra de su talento emergente en la industria.

En el video, una mujer persigue a otra a través del bosque, y al final se revela que la mujer perseguida es una versión alternativa de sí misma. Esta intrigante narrativa visual acompaña perfectamente a la emotiva canción de Kiwanuka, creando una experiencia audiovisual única.

One And Only es el cuarto sencillo del nuevo álbum de Michael Kiwanuka, Small Changes. Anteriormente, Kiwanuka había lanzado Lowdown Parts I and II, Floating Parade, The Rest Of Me y Rebel Soul como adelantos de este álbum.

Malia Obama, quien profesionalmente se conoce como Malia Ann, ha trabajado anteriormente como escritora en la serie Swarm de Amazon Prime Video y ha dirigido el cortometraje The Heart, que ganó el premio Young Spirit en el Festival de Cine de Deauville.

Michael Kiwanuka también ha anunciado una gira íntima por el Reino Unido antes de embarcarse en su gira principal por Europa en febrero de 2025. No te pierdas la oportunidad de ver a este talentoso artista en directo.

Michael Kiwanuka: Un viaje musical de soul y autenticidad

Michael Kiwanuka es un destacado músico británico que ha dejado una huella imborrable en la escena musical con su mezcla única de soul, folk y rock. Desde su debut en 2012 con Home Again, que alcanzó el número cuatro en las listas del Reino Unido, Kiwanuka ha lanzado álbumes aclamados como Love & Hate en 2016, que llegó al número uno, y Kiwanuka en 2019, que alcanzó el número dos. Su música se caracteriza por letras profundas y emotivas, y su habilidad para contar historias a través de canciones como Cold Little Heart y Black Man in a White World. Con su último álbum, Small Changes, lanzado en 2024, Kiwanuka continúa sorprendiendo y emocionando a sus seguidores con su autenticidad y talento inigualable. Su discografía es un testimonio de su evolución artística y su compromiso con la música de calidad.

Descubre la música de Michael Kiwanuka en su perfil oficial de Spotify y en su perfil de artista en CrazyMinds.es.

Para conocer todas nuestras novedades, visita nuestro perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.