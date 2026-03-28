Michael Shuman vuelve como GLU con “Pony Boy”, un disparo callejero contra la invasión de la privacidad

Michael Shuman, conocido por su papel en Queens of the Stone Age y Mini Mansions, retoma su proyecto en solitario GLU con “Pony Boy”, un single afilado, urbano y lleno de tensión que lo muestra más directo y vulnerable que nunca. El tema llega como continuación natural de My Demons, su EP debut de 2022 donde ya exploraba el trauma, la pérdida y la adicción desde un prisma crudo y confesional.
“Pony Boy” se construye sobre un bajo y un beat que avanzan con actitud, mientras Shuman rapea con una ferocidad que sorprende incluso a quienes ya conocían su faceta más experimental. El propio artista explica el origen del tema: “Soy una persona bastante privada. Esta canción habla de las formas en que esa privacidad ha intentado ser rota e infiltrada”. Crecer en Los Ángeles, añade, no ha facilitado las cosas: “Especialmente en este negocio, la gente quiere saberlo todo: dónde estuviste anoche, qué desayunaste, con quién sales”.
Shuman reconoce que intenta mantener cierto anonimato, aunque sabe que las redes sociales forman parte del juego actual: “No soy fan de exponerme en redes, pero sé que es parte de la promoción. Lo he visto en gente cercana y puede robarte un pedazo de identidad”. Esa tensión entre exposición y protección personal atraviesa toda la canción, que funciona casi como un manifiesto contra la mirada constante que acompaña a la fama.
En 2022, Shuman ya explicaba que su acercamiento al rap no buscaba imitar ni caricaturizar el género: “A veces odio usar la palabra ‘rapear’. No es exactamente hip-hop, pero mis amigos me dijeron que era de lo mejor que había hecho y que no sonaba a que estuviera fingiendo”. También reconocía la delgada línea que recorre un artista blanco al acercarse a este tipo de música: “No es una broma, quiero que la gente me tome en serio por las rimas y la producción”.
Mientras tanto, Queens of the Stone Age se preparan para abrir la gira de estadios de Foo Fighters en Norteamérica, con fechas en Toronto, Detroit, Chicago, Nashville, Vancouver, Las Vegas y más ciudades. Un año intenso para Shuman, que parece decidido a equilibrar su faceta de rock de masas con este proyecto más íntimo, híbrido y sin reglas.
Michael Shuman, una trayectoria que convirtió la inquietud creativa en un universo propio entre el rock y la experimentación
Desde sus primeros pasos en Mini Mansions hasta su consolidación como pieza clave de Queens of the Stone Age, Michael Shuman ha demostrado ser uno de los músicos más versátiles de su generación. Su trabajo combina rock alternativo, pop oscuro y una sensibilidad melódica que se mueve entre lo introspectivo y lo explosivo. Con My Demons, su debut como GLU, abrió una puerta a un territorio más personal, donde el rap, la electrónica y la narrativa confesional conviven sin prejuicios. “Pony Boy” confirma que este proyecto no es un experimento pasajero, sino un espacio donde Shuman puede explorar temas como la identidad, la privacidad y la presión mediática desde un lenguaje propio. Su carrera, marcada por la inquietud y la reinvención constante, sigue expandiéndose con cada nuevo lanzamiento.
