Michael Stipe no deja de moverse. El que fuera líder de R.E.M. acaba de compartir «Hum Desiderata», una nueva pieza sonora disponible en exclusiva en la plataforma de exhibición sonora Joyfully Waiting. El lanzamiento llega apenas unos meses después de que Stipe presentara «I Played the Fool», su colaboración con Andrew Watt para la serie de HBO Rooster, y confirma que el artista de Athens, Georgia, atraviesa uno de sus momentos de mayor actividad creativa desde la disolución de R.E.M.

Un poema de 1927 convertido en canción por Michael Stipe

«Hum Desiderata» no es una canción al uso, sino un híbrido entre instalación sonora y pieza musical. Combina dos elementos independientes: por un lado, «Hum», una pista instrumental inédita perteneciente al futuro álbum debut en solitario de Stipe, coproducida junto a Andy LeMaster; por otro, una recitación hablada del poema Desiderata, escrito en 1927 por Max Ehrmann, que el propio Stipe interpreta junto a la cantante adicional Elizabeth Hatmaker, también de Athens. Esa recitación procede originalmente de la instalación sonora que Stipe presentó en el ICA de Milán, lo que convierte a «Hum Desiderata» en una suerte de puente entre su faceta como artista visual/sonoro y su regreso a la música propiamente dicha.

El resultado es una pieza contemplativa, casi devocional, coherente con el tono introspectivo que Stipe ha ido mostrando en sus apariciones más recientes. No hay en ella vocación de single radiofónico: funciona más bien como un adelanto atmosférico, una manera de seguir abriendo pequeñas ventanas a un disco que los seguidores llevan años esperando.

El álbum debut de Michael Stipe, cada vez más cerca

«Hum Desiderata» se suma a un goteo de adelantos que Stipe ha ido dosificando durante 2026 mientras termina su primer álbum en solitario, anunciado para finales de año. En abril, durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert, el artista estrenó en directo otra canción del disco, «The Rest of Ever», acompañado por la banda del programa, y confirmó que estaba escribiendo «las letras finales» del álbum. Antes, en marzo, había publicado «I Played the Fool» junto a Andrew Watt, y el mes pasado repitió el tema en directo en Jimmy Kimmel Live!, de nuevo con Watt a los mandos.

A todo ello se suma otra buena noticia para Stipe: su episodio como estrella invitada en Los Simpson, «Homer? A Cracker Bro?» (emitido el 15 de febrero de 2026), en el que interpretaba una versión paródica de «Everybody Hurts» de R.E.M., ha sido nominado recientemente a un Emmy en la categoría de Mejor Programa de Animación de 2026.

De R.E.M. al arte sonoro: la trayectoria en solitario de Michael Stipe

Michael Stipe fundó R.E.M. en Athens, Georgia, en 1980 junto a Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry, y durante tres décadas lideró a una de las bandas más influyentes del rock alternativo, con hitos como Murmur (1983), Automatic for the People (1992) o Out of Time (1991). Tras la disolución amistosa del grupo en 2011 con Collapse Into Now como último disco, Stipe se ha mantenido activo pero de forma esporádica: publicó los sencillos «Your Capricious Soul» (2019) y «Drive to the Ocean» (2020), colaboró con Aaron Dessner en «No Time for Love Like Now» (2020) y ha ido explorando terrenos paralelos como la fotografía y las instalaciones sonoras, entre ellas la de ICA Milán de la que ahora rescata «Desiderata».

«Hum Desiderata» encaja perfectamente en ese patrón: Stipe rara vez lanza algo por lanzarlo, y su elección de recuperar un poema centenario sobre la calma y el propósito vital, justo cuando su álbum debut como solista atraviesa su recta final, se lee como una declaración de intenciones sobre el tono que cabe esperar del disco. Quince años después de R.E.M., el artista de Athens parece dispuesto a que su primer trabajo en solitario no sea solo un conjunto de canciones, sino una continuación natural de esa búsqueda introspectiva que ya apuntaba en sus últimos años con la banda.

▶ «Hum Desiderata» — Michael Stipe | 26 de julio de 2026 | Joyfully Waiting (independiente)

¿Crees que este tipo de piezas híbridas, a medio camino entre el arte sonoro y la canción, son el mejor anticipo posible para el esperado álbum debut de Michael Stipe, o prefieres que el próximo adelanto sea ya una canción «completa»?

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