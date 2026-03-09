Michael Stipe vuelve a brillar con “I Played the Fool”, su nueva canción para la serie «Rooster»

Michael Stipe está viviendo un momento especialmente fértil. Apenas unos días después de aparecer por sorpresa en un concierto tributo a R.E.M. en Brooklyn, el que fuera líder de una de las bandas más influyentes del rock alternativo presenta “I Played the Fool”, su nueva canción en solitario y tema principal de la serie de HBO Rooster. La pieza, producida junto a Andrew Watt, supone un nuevo paso en la construcción de su esperado debut en solitario y confirma que Stipe sigue siendo una de las voces más singulares del pop contemporáneo. Según recoge la información original, el propio Stipe reconoce: “Estoy encantado de prestar mi voz a Rooster. Como gran admirador de todos los implicados, es un honor formar parte de este proyecto”.

“I Played the Fool” es una colaboración de alto voltaje. Además de Watt, que firma la coautoría y la producción, participan Travis Barker a la batería y Josh Klinghoffer a la guitarra, aportando una energía vibrante que encaja sorprendentemente bien con la sensibilidad melódica de Stipe. Watt, visiblemente emocionado por el encuentro creativo, afirma: “Michael Stipe es un héroe para mí. Poder escribir una canción con él es un sueño. Hace lo que solo él puede hacer: te hace reír y llorar al mismo tiempo”.

La serie Rooster, protagonizada por Steve Carrell, sigue a un profesor universitario que compagina su vida académica con la escritura de novelas de bolsillo. Sus creadores, Bill Lawrence y Matt Tarses, buscaban una canción que capturara el espíritu de los 80, década en la que ambos estudiaron. Tarses lo explica con claridad: “Ninguna banda fue más importante para mí en la universidad que R.E.M. Cuando Andrew nos dijo que podía conseguir que Michael Stipe escribiera un tema para nosotros, pensamos que era imposible. Pero cuando escuché la demo, lloré”.

Aunque Stipe lleva años trabajando en su primer álbum en solitario, sus apariciones musicales han sido contadas desde la separación de R.E.M. en 2011. “I Played the Fool” es, por tanto, un pequeño acontecimiento: una muestra de que su voz sigue intacta, su sensibilidad continúa evolucionando y su capacidad para emocionar permanece tan afilada como siempre.

Michael Stipe, una vida dedicada a reinventar el rock alternativo

La trayectoria de Michael Stipe es inseparable de la historia del rock moderno. Como vocalista y letrista de R.E.M., lideró una revolución silenciosa desde Athens, Georgia, convirtiendo el indie rock en un fenómeno global con discos como Murmur, Document, Out of Time o Automatic for the People. Su estilo —poético, enigmático, profundamente humano— marcó a generaciones enteras de músicos. Tras la disolución del grupo en 2011, Stipe ha explorado la fotografía, el activismo y la creación sonora desde un lugar más íntimo, publicando canciones esporádicas mientras trabaja en su primer álbum en solitario. Su influencia sigue siendo inmensa: pocas voces han definido con tanta claridad la sensibilidad alternativa de las últimas cuatro décadas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.