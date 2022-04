Canción: Mick Jagger – «Strange Game»

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, ha publicado un nuevo tema original, Strange Game. Jagger ha compuesto el sencillo junto al británico Daniel Pemberton, nominado múltiples veces a los Óscar por sus composiciones y ganador de un Emmy. La canción va a servir como tema de apertura para Slow Horses, una nueva serie de Apple Original. Los dos primeros episodios de la serie están disponibles a partir de hoy en Apple TV+.

En una entrevista que Jagger concedió esta semana a Rolling Stone arrojó más luz sobre el proceso que hubo detrás de Strange Game. «De repente me llegó un email de un tipo que no conocía, Daniel Pemberton. Su nombre me sonaba porque ha hecho bastante música para televisión y cine, es inglés y ha obtenido mucho reconocimiento y nominaciones a premios», comentó.

Por su parte, Pemberton le propuso el proyecto y Jagger tardó poco en responder afirmativamente. «Siempre estoy abierto a hacer cosas diferentes», confesó el Rolling Stone. Para el compositor, haber podido trabajar con una institución musical como es Jagger ha sido «una de las colaboraciones más emocionantes» de su carrera.

«Sólo había un nombre en mi mente: Mick Jagger«, ha confesado James Hawes, director de la serie. Y continúa: «Las letras de Mick y el resultado han clavado el mood de Slow Horses, con todo ese humor y estilo que deseaba». La serie está protagonizada por Gary Oldman, al frente de un equipo de agentes de la inteligencia británica. La producción cuenta con seis capítulos y se inspira en una exitosa serie de libros del novelista británico Mick Herron.

Mick Jagger – Strange Game

