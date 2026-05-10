Catorce años después de que los Beastie Boys cerraran su historia en directo con la muerte de Adam «MCA» Yauch en 2012, Michael «Mike D» Diamond da por fin el paso que muchos esperaban: este 8 de mayo de 2026 publica su primer single en solitario, inaugurando oficialmente una carrera en paralelo que se perfila tan personal como cuidadosamente medida.

El lanzamiento no ha llegado de la nada. Mike D ha pasado los últimos meses construyendo expectativa de forma silenciosa pero efectiva: primero colaborando como coproductor del séptimo álbum de The Hives, The Hives Forever Forever The Hives (agosto de 2025, Play It Again Sam), grabado entre Estocolmo y su propio estudio en Malibu; después sorprendiendo al público apareciendo como invitado especial en dos conciertos de Very Nice Person, la banda alternativa formada por sus hijos Skyler y Davis Diamond, donde interpretó clásicos de los Beastie Boys ante aforos reducidos en Malibu y en el Ojai Valley Women’s Club el 11 de abril de 2026. Los vídeos de esas noches se viralizaron en cuestión de horas.

El single recién estrenado es el primer material firmado exclusivamente bajo su nombre, sin la mediación del trío que lo hizo célebre. Sobre el nuevo proyecto, Mike D se ha limitado por ahora a un escueto pero significativo mensaje en Instagram: «Los Angeles and Brooklyn. It’s happening. Shows. New music. Switch Up. Let’s Go.» No hay grandes declaraciones, no hay narrativa promocional elaborada. Solo movimiento. Y en alguien que siempre prefirió que la música hablara antes que las entrevistas, eso dice bastante. El single se presenta además como tarjeta de presentación de un proyecto en directo que arranca con una banda de seis músicos, su primera formación estable sobre un escenario en catorce años, y que incluirá relecturas de material de los Beastie Boys junto a las nuevas composiciones.

La conexión entre este debut y el legado del grupo es inevitable, pero Mike D parece decidido a que no sea una trampa. Los Beastie Boys —que habían dejado su huella más reciente con la reedición de lujo de To the Five Boroughs, reseñada en CrazyMinds, y con las reediciones previas de Hello Nasty y Check Your Head— han mantenido viva su presencia cultural a través del archivo y la memoria. Pero un single nuevo, en 2026, bajo el nombre de uno de sus fundadores, es otra cosa: es una apuesta por el futuro, no por la nostalgia. El trabajo en el estudio junto a The Hives, además —documentado también en CrazyMinds—, anticipa un Mike D productor y músico que no se conforma con custodiar un legado, sino que sigue buscando nuevas posibilidades sonoras. Que el primer capítulo de esa búsqueda llegue en solitario hace que el gesto cobre aún más peso.

Mike D en directo 2026: fechas de la gira en EE.UU. y Europa

Este single es solo la apertura de un ciclo de actuaciones que Mike D ha confirmado para las próximas semanas, con una banda de seis integrantes y un set que mezcla nuevo material con reinterpretaciones de la discografía de los Beastie Boys. Las fechas anunciadas hasta el momento son:

Estados Unidos

— 7 de mayo de 2026 — Los Ángeles, CA @ Plaza Night Club & Dance Hall

— 10 de mayo de 2026 — South Pasadena, CA @ Sid the Cat Auditorium

— 22 de mayo de 2026 — Brooklyn, NY @ Xanadu Roller Arts

— 23 de mayo de 2026 — Brooklyn, NY @ Xanadu Roller Arts

Europa

— Junio de 2026 — París, Francia @ Beyond The Streets Festival

— Junio de 2026 — Glendalough Estate, Irlanda @ Beyond The Pale Festival (12-14 junio)

Mike D, el arquitecto silencioso de cuatro décadas de hip-hop

Michael «Mike D» Diamond nació en Nueva York en 1965 y cofundó los Beastie Boys en 1981 junto a Adam Yauch (MCA) y Adam Horovitz (Ad-Rock), partiendo de un núcleo de punk hardcore que pronto giró hacia el hip-hop con resultados históricos. Su debut, Licensed to Ill (1986, Def Jam), fue el primer álbum de rap en liderar el Billboard 200. Lo que vino después —Paul’s Boutique (1989), Check Your Head (1992), Ill Communication (1994), Hello Nasty (1998)— construyó una de las discografías más influyentes del siglo XX, capaz de saltar entre el hip-hop experimental, el funk, el punk, el jazz y la música instrumental sin perder jamás su voz propia. Detrás de escena, Mike D fue también productor, articulista cultural y una de las mentes más inquietas del grupo: cofundó el sello Grand Royal, donde editaron desde música hasta una revista de referencia en los noventa. Tras la muerte de MCA en 2012, tanto él como Ad-Rock optaron por no continuar con el nombre de la banda, pero nunca desaparecieron del mapa: el documental Beastie Boys Story (Apple TV+, 2020), dirigido por Spike Jonze, y el Beastie Boys Book (2018) mantuvieron vivo el diálogo con su propio legado. Este single marca, finalmente, el principio de algo nuevo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.