Mike D publica «What We Got», su segundo single en solitario

No para. Mike D —Michael Diamond, 60 años, Beastie Boys— ha publicado «What We Got», su segundo single en solitario en menos de tres semanas. La canción llega mientras protagoniza dos conciertos con entradas agotadas en el Xanadu Roller Arts de Brooklyn, y sigue la estela de «Switch Up», el single del 8 de mayo que rompió quince años de silencio musical de cualquier miembro de los Beastie Boys. Quien pensaba que aquello era un gesto puntual, ya tiene la respuesta.

«What We Got» comparte ADN con «Switch Up»: tempo deliberado y medido, paredes de guitarras distorsionadas, beats construidos desde dentro hacia fuera. Ambas canciones nacen de una serie de sesiones experimentales que Mike D grabó junto a sus hijos Davis y Skyler Diamond (que forman la banda Very Nice Person) y los músicos Jason Lader, Benjamin Pacheco, Kevin Rhomberg, Carter Lang y Tyran Donaldson. «What We Got» fue producida por Lang y Donaldson y mezclada por Derek «MixedByAli» Ali (colaborador habitual de Kendrick Lamar y Childish Gambino) en NoName Studios. El resultado suena a algo que podría haber salido de Check Your Head si ese disco se hubiera grabado en 2026: mismo espíritu, otra textura.

Un álbum que se perfila, una gira que ya rueda

Dos singles en tres semanas, shows íntimos agotados en Los Ángeles y Nueva York, una fecha en Berlín confirmada para el 10 de junio en el Säälchen: todo apunta a que hay un álbum en camino, aunque Mike D no lo ha confirmado oficialmente. Ya lo contamos cuando llegó «Switch Up»: el regreso del cofundador de los Beastie Boys al mundo de la música activa no tiene pinta de ser un capricho pasajero. Los conciertos en Los Ángeles, donde tocó mayoritariamente material nuevo con las voces filtradas y distorsionadas dejaron claro que hay un proyecto artístico coherente detrás, no solo nostalgia.

Vale la pena recordar también el contexto personal: antes del lanzamiento de «Switch Up», Mike D había supervisado la exposición «Mishpocha» en el Museo Judío de Frankfurt, donde habló extensamente sobre memoria, familia e identidad. Que esos temas aparezcan ahora en canciones hechas con sus propios hijos no parece casualidad. «What We Got» no es solo un título: es una pregunta sobre el legado y sobre lo que se pasa de una generación a la siguiente.

De los sótanos de Nueva York al Salón de la Fama

Beastie Boys —Mike D, Ad-Rock (Adam Horovitz) y MCA (Adam Yauch)— arrancaron en Nueva York a principios de los ochenta como grupo de hardcore punk antes de mutar hacia el hip hop con un descaro que nadie había visto hasta entonces. Licensed to Ill (1986), producido por Rick Rubin, fue el primer álbum de rap en llegar al número uno en el Billboard y vendió más de nueve millones de copias solo en Estados Unidos. Paul’s Boutique (1989), incomprendido en su momento y hoy reconocido como obra maestra del sampling, Check Your Head (1992) y Ill Communication (1994) consolidaron una carrera sin comparación posible: pioneros del rap-rock, del sampling radical y de una actitud que mezclaba la ironía con la reivindicación. Hello Nasty (1998) ganó el Grammy al mejor álbum de rap y los consagró definitivamente. En 2012, tras la muerte de MCA por cáncer, Ad-Rock y Mike D anunciaron el fin de la banda. En 2012 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Doce años después, Mike D vuelve solo pero no a solas: con sus hijos, con su historia y con canciones que suenan como si el tiempo no hubiera pasado del todo y, al mismo tiempo, como si hubieran pasado todas las cosas importantes. Que «What We Got» llegue el mismo día en que toca en Brooklyn no es marketing. Es coherencia.

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