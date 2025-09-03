Miles Kane se pone introspectivo y lanza «I Pray», el single más espiritual de su carrera

Miles Kane ha estrenado I Pray, un nuevo single que adelanta su próximo álbum Sunlight In The Shadows, previsto para el 17 de octubre bajo el sello Easy Eye Sound, propiedad de Dan Auerbach de The Black Keys, quien también produce el disco.

El tema, descrito por el propio Kane como “espiritual”, nació a partir de un riff de guitarra que tenía guardado y cobró vida en el estudio junto a Auerbach. Según el artista, la canción refleja su evolución personal: “Con los años me he vuelto más espiritual y he aprendido a conectar con esa parte de mí sin perder mi esencia”.

El videoclip de I Pray, dirigido por James Slater (colaborador de Sam Fender y Yard Act), apuesta por la sencillez: grabado en Liverpool, muestra a Kane tocando con su banda, sin artificios, dejando que la música hable por sí sola.

Este lanzamiento se suma a los anteriores adelantos del álbum: Love Is Cruel y Electric Flower. En entrevista con NME, Kane aseguró estar “obsesionado” con el disco, que mezcla glam rock al estilo T-Rex, baladas crooner con ecos de Burt Bacharach y guiños a The Last Shadow Puppets, el proyecto que comparte con Alex Turner. Aunque no hay planes de reunión con Turner, Kane afirma que “su puerta siempre está abierta”.

Para presentar el álbum, Miles Kane realizará una serie de conciertos íntimos en tiendas de Reino Unido a partir del 11 de septiembre, incluyendo paradas en Glasgow, Leeds, Liverpool, Nottingham, Bristol y Brighton.

Con I Pray, Kane no solo afina su sonido, sino también su alma.

Miles Kane: del indie británico al alma del glam rock

Miles Kane nació en Merseyside en 1986 y desde sus primeros pasos en la música ha sido una figura clave del indie británico. Comenzó como guitarrista en The Little Flames, pero fue con The Rascals donde asumió el rol de líder y compositor principal, publicando el álbum Rascalize en 2008. Su amistad con Alex Turner de Arctic Monkeys dio lugar al proyecto paralelo The Last Shadow Puppets, cuyo debut The Age of the Understatement (2008) se convirtió en un fenómeno en Reino Unido. El dúo volvió en 2016 con Everything You’ve Come to Expect, consolidando su estatus como uno de los tándems más creativos del panorama alternativo.

En solitario, Kane ha construido una discografía sólida y versátil. Su debut Colour of the Trap (2011) mostró influencias del britpop y el soul, seguido por Don’t Forget Who You Are (2013), más directo y enérgico. Con Coup de Grâce (2018), se adentró en terrenos glam y punk, mientras que Change the Show (2022) apostó por un sonido más retro y melódico. En 2023 lanzó One Man Band, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Ahora, con el próximo Sunlight In The Shadows en camino, Miles Kane se presenta más introspectivo y espiritual que nunca, demostrando que su evolución artística está lejos de detenerse.

