Miley ya ha estrenado “Bass Persuades”, el tema que da título a su décimo álbum, publicado el viernes 4 de septiembre junto a un vídeo dirigido por Mert Alas que la muestra tomando al asalto un club de póquer de Nueva York.

Un club de póquer y un sintetizador ochentero

El vídeo de “Bass Persuades”, firmado por el fotógrafo y director Mert Alas, sitúa a la artista en un ambiente nocturno de mesas de cartas, humo y luces bajas, con Miley moviéndose entre los jugadores como si ella misma fuera la banca de la partida, en sintonía con el pulso de la canción: una pista de dance-pop construida sobre una línea de sintetizador ochentera muy marcada, de esas que avanzan sin pausa de principio a fin. Líricamente, el tema gira en torno a la rendición, al dejarse llevar por el momento y por el cuerpo antes de pensar demasiado, en la línea del tono entre físico y emocional que ya apuntaba el anuncio del disco. El estribillo, cantado casi como una declaración de intenciones, habla de esa tensión entre el deseo de seguir bailando y la sensación de que nada dura para siempre, un contraste que encaja con el título del álbum: la idea de dejarse convencer, casi hipnotizar, por el bajo y el ritmo antes que por las palabras.

“Bass Persuades” es el primer adelanto propiamente dicho del álbum del mismo nombre, que ya anunciamos en CrazyMinds hace unos días y que llegará el próximo 18 de septiembre a través de Atlantic Records, su primer álbum completo con el nuevo sello. Miley ya explicó, al confirmar el disco, que la música nos atraviesa de todas las formas posibles y que el título resume esa mezcla de plenitud y desamor que recorre cada etapa de la vida; ahora, con el primer tema ya en la calle, esa idea empieza por fin a tomar forma sonora y a dejar de ser solo una declaración de intenciones.

Las entradas de Hollywood Bowl, ya con fecha y hora

El estreno del single llega además con los detalles definitivos de los dos conciertos con los que Miley celebrará la salida del disco en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre. Las entradas saldrán a la venta general el 10 de septiembre a las 10:00h (hora local) a través de Ticketmaster, precedidas por dos preventas: una para clientes de American Express el 8 de septiembre, y la preventa oficial para la comunidad de la artista el día 9. Miley ha descrito el Hollywood Bowl como su lugar favorito para vivir la música y ver a sus artistas preferidos, un vínculo que hace especialmente simbólico este regreso a los escenarios. A ella se sumará Model/Actriz como artista invitada en ambas noches, la misma banda que colabora en “Different Religion”, uno de los cortes de “Bass Persuades”.

Ese regreso no es un gesto cualquiera: la propia Miley reconoció hace poco más de un año que no sentía ningún deseo de salir de gira, aunque tuviera tanto la capacidad física como las oportunidades para hacerlo, alegando lo difícil que resulta mantener el bienestar mental en medio de una gira larga. Que ahora anuncie estas dos fechas, por muy puntuales que sean, marca un cambio de postura notable respecto a esa declaración. No se trata de una gira completa, sino de dos noches muy concretas en una sala con la que la artista tiene un vínculo personal, lo que podría explicar por qué ha hecho esta excepción ahora.

El estreno de “Bass Persuades” llega también apenas unos días después de que Miley compartiera un mensaje personal en recuerdo de Dolly Parton, su madrina, fallecida el pasado agosto. En ese texto, Miley aseguró saber que Parton habría querido que sintiera el duelo, escribiera una canción sobre ello y siguiera adelante con fuerza. Una manera de cerrar el círculo que conecta directamente con la vulnerabilidad que la propia artista ha prometido para todo el disco.

Además del estreno musical, esta semana también ha dado que hablar la reacción de Billy Ray Cyrus, padre de la artista, al nuevo nombre artístico con el que Miley encara esta etapa, después de que la cantante decidiera prescindir del apellido familiar de cara al público. Entre tanto cambio, “Bass Persuades” llega como la primera prueba real de sonido de esta nueva era: ya no solo el gesto simbólico de quitarse un apellido, sino la música que debe sostenerlo.

▶ “Bass Persuades” — Miley | 4 de septiembre de 2026 | Atlantic Records

¿Qué os parece este primer adelanto sonoro de “Bass Persuades”? ¿Iréis a alguno de los dos conciertos del Hollywood Bowl si tenéis la suerte de estar por Los Ángeles?

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