Miley Cyrus estrena «More To Lose» con una emotiva actuación en Nueva York

Miley Cyrus sigue avivando la expectación por su próximo álbum, Something Beautiful, programado para el 30 de mayo de 2025, con el lanzamiento de su nuevo sencillo More To Lose. El tema, presentado en una íntima actuación en Nueva York el pasado sábado 3 de mayo, ha capturado la atención de fans y críticos por su honestidad emocional y su sonido minimalista. Acompañada solo por un piano, Cyrus ofreció una interpretación cruda y conmovedora que, según publicaciones en redes sociales, ya se perfila como una de sus canciones más sinceras.

El sencillo, que se lanzará oficialmente el 9 de mayo, fue adelantado por Cyrus el 1 de mayo a través de un video en su cuenta oficial de X, donde compartió una versión grabada en estudio con un acompañamiento de piano. En el clip, la artista se ríe del uso de autotune, dejando claro su deseo de mostrar la canción en su forma más pura. Según Europa FM, la letra de More To Lose aborda la dificultad de romper una relación, mostrando una vulnerabilidad desgarradora.

La actuación en Nueva York tuvo un matiz personal: Cyrus mencionó que “un par de exes” estaban en la audiencia, añadiendo una capa de intimidad al evento. Este debut en directo se suma a la estrategia de Cyrus de presentar Something Beautiful como un “pop ópera” con una narrativa visual, un proyecto que incluirá un largometraje en junio, coproducido por XYZ Films, Sony Music Vision, Columbia Records y Live Nation, y codirigido por Cyrus, Jacob Bixenman y Brendan Walter. Billboard destaca que el álbum, con 13 canciones originales, fusiona elementos de pop, jazz y metal, con colaboraciones de artistas indie como Alvvays, The War on Drugs y Model/Actriz.

More To Lose es el segundo sencillo oficial de Something Beautiful, tras End of the World, un tema pop con tintes ochenteros que debutó en abril y alcanzó el top 10 en Reino Unido. Antes, Cyrus lanzó Prelude (un spoken word) y la canción homónima Something Beautiful, que combinaron estilos experimentales. La producción ejecutiva del álbum corre a cargo de Cyrus y Shawn Everett, con aportes de Michael Pollack, Jonathan Rado y Maxx Morando, novio de Cyrus y baterista de Liily, quien también apareció en el video de End of the World.

Con More To Lose, Miley Cyrus no solo anticipa un álbum ambicioso, sino que reafirma su capacidad para conectar con su audiencia a través de la autenticidad y la reinvención.

Miley Cyrus: una carrera de reinvención y autenticidad

Miley Cyrus, nacida como Destiny Hope Cyrus en 1992 en Franklin, Tennessee, es una de las artistas más versátiles y transformadoras del pop. Hija de Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, saltó a la fama como Hannah Montana en la serie de Disney Channel (2006-2011), que la estableció como un ícono adolescente con álbumes como Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus (2007) y Breakout (2008). Estos trabajos, llenos de pop adolescente, sentaron las bases de su carrera, pero Cyrus pronto buscó definirse más allá de su imagen Disney.

Con Can’t Be Tamed (2010), comenzó a explorar un sonido más maduro y una estética rebelde. Sin embargo, fue Bangerz (2013) el que marcó su reinvención total. Con éxitos como We Can’t Stop y Wrecking Ball, el álbum abrazó el pop, hip-hop y una imagen provocadora, alcanzando el número 1 en el Billboard 200. Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), un proyecto experimental con The Flaming Lips, mostró su lado psicodélico, mientras que Younger Now (2017) viró hacia el country-pop, reflejando su relación con Liam Hemsworth.

Plastic Hearts (2020) fusionó rock, glam y pop, con colaboraciones como Stevie Nicks y Joan Jett, consolidando su evolución hacia un sonido más crudo. Endless Summer Vacation (2023) trajo Flowers, un himno de empoderamiento que lideró el Billboard Hot 100 durante ocho semanas y le valió dos premios Grammy: Mejor Interpretación Pop Solista y Grabación del Año. Su próximo álbum, Something Beautiful (2025), promete ser su trabajo más ambicioso, descrito como una “pop ópera” con un enfoque visual y narrativo.

A lo largo de su carrera, Cyrus ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y múltiples EPs, acumulando ventas de más de 20 millones de discos. Ha ganado dos Grammy, ocho MTV Video Music Awards y un Billboard Music Award, entre otros. Más allá de la música, su activismo con la Happy Hippie Foundation, que apoya a jóvenes LGBTQ+ y personas sin hogar, y su papel como coach en The Voice destacan su impacto cultural. Cyrus sigue desafiando expectativas, combinando vulnerabilidad y audacia en cada nueva etapa.

