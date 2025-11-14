Miley Cyrus sueña en Pandora con su nuevo tema para «Avatar: Fire and Ash»

Miley Cyrus ha estrenado Dream as One, un tema compuesto para la tercera entrega de la saga de James Cameron, Avatar: Fire and Ash, que llegará a los cines el próximo 19 de diciembre. La canción, coescrita y coproducida junto a Andrew Wyatt y Mark Ronson, cuenta además con aportaciones de Jonathan Wilson, Simon Franglen y Brandon Bost, entre otros.

El estreno de Dream as One se inscribe en la tradición de la franquicia de contar con grandes voces para sus bandas sonoras: en 2009 fue Leona Lewis con I See You (Theme From Avatar), y en 2022 The Weeknd firmó Nothing Is Lost (You Give Me Strength) para Avatar: The Way of Water. Ahora es el turno de Cyrus, que aporta un tema de atmósfera expansiva y emocional, pensado para acompañar la épica visual de Cameron. La canción se perfila como uno de los momentos centrales de la banda sonora, que incluirá además la partitura de Simon Franglen, disponible desde el 12 de diciembre.

Este lanzamiento llega pocos meses después de que Cyrus publicara su álbum Something Beautiful en mayo, un trabajo en el que colaboraron figuras como Jonathan Rado, Brittany Howard, Adam Granduciel, BJ Burton, Shawn Everett, Tobias Jesso Jr. y Bibi Bourelly. Con este nuevo single, la artista demuestra su versatilidad y su capacidad para moverse entre el pop más íntimo y los grandes encargos cinematográficos.

Miley Cyrus: de Hannah Montana a icono pop global

La carrera de Miley Cyrus es una de las más singulares de la música contemporánea. Nacida en 1992 en Nashville, se dio a conocer mundialmente como protagonista de la serie Hannah Montana de Disney Channel, donde combinaba actuación y música. Su debut discográfico llegó en 2007 con Meet Miley Cyrus, un álbum que marcó el inicio de su transición hacia una carrera independiente. A partir de ahí, Cyrus fue dejando atrás la imagen juvenil para abrazar un estilo más arriesgado y personal. Con Breakout (2008) consolidó su presencia en el pop adolescente, mientras que Can’t Be Tamed (2010) mostró una faceta más rebelde y experimental.

El gran punto de inflexión llegó en 2013 con Bangerz, un disco que la situó en el centro de la cultura pop gracias a éxitos como Wrecking Ball y We Can’t Stop. A partir de entonces, Cyrus se convirtió en una artista capaz de reinventarse en cada proyecto: desde el sonido psicodélico de Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), pasando por el pop luminoso de Younger Now (2017), hasta el rock alternativo de Plastic Hearts (2020), aclamado por los medios por su energía y colaboraciones con Dua Lipa y Billy Idol. En 2023, Cyrus volvió a liderar las listas con Endless Summer Vacation, que incluía el hit global Flowers, consolidando su estatus como una de las voces más influyentes de su generación. Su más reciente trabajo, Something Beautiful (2025), confirma que Cyrus sigue apostando por la experimentación y la colaboración con productores de prestigio.

