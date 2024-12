Miley Cyrus y su homenaje a Pamela Anderson en «Beautiful That Way»

Miley Cyrus ha lanzado su nuevo sencillo Beautiful That Way, una balada conmovedora escrita para la película protagonizada por Pamela Anderson, The Last Showgirl. La canción, coescrita por Lykke Li y Andrew Wyatt, ha sido nominada a un Globo de Oro.

El nuevo sencillo de Miley Cyrus, Beautiful That Way, es una balada que explora la sensación de estar perdido, y ha sido descrita por la cantante como una «carta de amor» a la película The Last Showgirl. Dirigida por Gia Coppola, la película sigue a una veterana showgirl, interpretada por Pamela Anderson, mientras navega por su vida tras el cierre de su espectáculo en Las Vegas. La canción ha recibido elogios por su emotividad y profundidad, reflejando la evolución artística de Cyrus.

En una entrevista con Variety, Cyrus compartió su admiración de toda la vida por Anderson: «Pamela está profundamente arraigada en mis primeros recuerdos con mi madre. Ambas adorábamos a Pam y aún lo hacemos. Pensé mucho en lo que esta película significa para ella no solo como actriz, sino como la persona especial que es». La película ha sido bien recibida por la crítica, con la BBC destacando la actuación de Anderson como un posible punto de inflexión en su carrera.

Miley Cyrus comenzó su carrera como la estrella de Disney en Hannah Montana, y desde entonces ha evolucionado significativamente como artista. Con álbumes como Bangerz y Plastic Hearts, ha demostrado su versatilidad y capacidad para reinventarse. Su influencia en la música pop es innegable, y su capacidad para conectar con el público a través de su autenticidad y talento la ha consolidado como una de las figuras más importantes de la industria musical actual.

