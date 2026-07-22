Militarie Gun y Mannequin Pussy vuelven a cruzar caminos, y esta vez el resultado brilla con una luz distinta. La banda liderada por Ian Shelton ha compartido “World’s Always Burning”, su nuevo sencillo con la voz de Marisa “Missy” Dabice, frontwoman de Mannequin Pussy, un tema que abandona la contundencia habitual del grupo para instalarse en un terreno más luminoso y brit-pop. La canción forma parte de la edición deluxe de God Save The Gun, el segundo álbum de la banda, que llegará el 7 de agosto vía Loma Vista Recordings, y que ya habíamos reseñado en CrazyMinds tras su publicación original el pasado octubre.

No es la primera vez que ambas bandas se cruzan: Mannequin Pussy ya había prestado su voz a una versión suavizada de “Will Logic”, incluida en Life Under The Sun, el EP de reinterpretaciones que Militarie Gun publicó en 2024, y Dabice también puso voz al remix de “Pressure Cooker” junto a Dazy. Este nuevo cruce confirma que la complicidad entre ambas bandas, veteranas de una escena hardcore que cada vez estira más sus límites, sigue siendo una de las combinaciones más fértiles del género. Mannequin Pussy, formación de Filadelfia liderada por la propia Dabice, vive además un buen momento tras la publicación de su aclamado I Got Heaven (2024), que la ha llevado a girar por festivales de todo el mundo y a convertirse en una de las bandas más citadas del punk contemporáneo.

Un giro luminoso: así suena “World’s Always Burning”

Frente a la urgencia y la introspección que definían God Save The Gun, “World’s Always Burning” opta por atmósferas tranquilas y una producción que brilla, casi etérea, sin renunciar a la emoción contenida que caracteriza a Militarie Gun. La combinación entre el tono cálido de Dabice y la voz más áspera de Shelton funciona como un contraste perfecto, y demuestra hasta qué punto la banda es capaz de moverse entre registros sin perder su identidad. Según el propio Shelton, el origen de estas nuevas canciones está en el propio proceso de escritura de God Save The Gun: «Todo en God Save The Gun se centró tanto en lo interno que, cuando llegó el momento de encajar estas canciones, sentí que habían dado un paso fuera de esa perspectiva», explicó el cantante sobre el concepto de la deluxe.

Tres canciones que se quedaron fuera y ahora amplían el álbum

Además de “World’s Always Burning”, la reedición de God Save The Gun incorpora otros dos temas inéditos: “3AM” y “I’ve Said Too Much”, esta última de nuevo con la colaboración de Dazy, colaborador habitual del universo Militarie Gun. Según el propio grupo, las tres canciones estaban destinadas originalmente al álbum, pero terminaron por encajar mejor como una suerte de epílogo: la sensación de despertar tras haber estado demasiado encerrado en la propia cabeza y descubrir que el mundo exterior sigue ahí fuera, esperando.

Tracklist completo de “God Save The Gun (Deluxe)”

“Pt II” “B A D I D E A” “Fill Me With Paint” “Throw Me Away” “God Owes Me Money” “Daydream” “Maybe I’ll Burn My Life Down” “Kick” “Laugh At Me” “Wake Up And Smile” “I Won’t Murder Your Friend” “Isaac’s Song” “Thought You Were Waving” “God Save The Gun” “3 AM” “I’ve Said Too Much” (con Dazy) “World’s Always Burning” (con Mannequin Pussy)

De Regional Justice Center a la escena hardcore más luminosa: el camino de Militarie Gun

Militarie Gun nació en 2020 como el proyecto de Ian Shelton, hasta entonces conocido por liderar la banda de powerviolence Regional Justice Center, con la idea de fusionar la intensidad del hardcore con las melodías del rock alternativo de los noventa. Tras varios EPs que fueron construyendo expectación en la escena underground, el grupo publicó en 2023 su álbum debut, Life Under The Gun, que consolidó a la banda californiana como una de las revelaciones del hardcore melódico de su generación, con colaboraciones que ya entonces incluían a Manchester Orchestra, Bully o la propia Mannequin Pussy.

Ese impulso creativo se ha mantenido intacto en 2025 con la publicación de God Save The Gun, su segundo álbum de estudio, que profundizaba en un terreno más introspectivo y personal. La deluxe que llega ahora, con “World’s Always Burning” como emblema, no es solo una simple ampliación comercial del disco: es la confirmación de que Militarie Gun sigue encontrando nuevas capas sonoras y nuevas complicidades (como la de Mannequin Pussy) para seguir expandiendo un universo que ya no cabe únicamente dentro del hardcore.

Militarie Gun no piensa quedarse quieto tras este anuncio: la banda encadenará este verano y otoño una serie de fechas en festivales como Latitude, además de una gira estadounidense bautizada “20 Songs For 20 Dollars”, con las bandas softcult, Shady Nasty y Dazy como teloneras. Mannequin Pussy, por su parte, tiene previsto pasar por Outbreak London en agosto, lo que deja abierta la puerta a que ambas artistas puedan reencontrarse pronto también sobre un escenario.

▶ “World’s Always Burning” — Militarie Gun (feat. Mannequin Pussy) | Deluxe de “God Save The Gun” — 7 de agosto de 2026 | Loma Vista Recordings

¿Prefieres el Militarie Gun más furioso de “God Save The Gun” o te quedas con este giro más luminoso junto a Mannequin Pussy? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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