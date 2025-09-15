Miss Caffeina lanza «Que seas feliz» y confirma que el desamor también puede sonar a hit

Miss Caffeina vuelve a la carga con Que seas feliz, el tercer adelanto de su próximo álbum Buenasuerte, un trabajo que promete ser un viaje emocional por todas las fases del duelo amoroso. Bajo la producción de Pablo Rouss, el disco se construye como una película sonora, donde cada canción representa una escena cargada de narrativa, atmósfera y evolución emocional.

Que seas feliz no es lo que parece. Aunque su título sugiere una despedida amable, la letra destila sarcasmo y resquemor, reflejando ese momento en el que uno intenta tomarse la ruptura con humor, aunque por dentro aún duela. El estribillo, potente y pegajoso, se instala en la cabeza desde el primer play, y el videoclip oficial refuerza esa mezcla de ironía y emoción que caracteriza al tema.

El álbum Buenasuerte, el sexto en la carrera de Miss Caffeina, incluye diez canciones que abordan el desamor desde distintos ángulos: desde la tristeza más cruda hasta la aceptación más luminosa. Temas como Debería estar brillando, Argumento de mierda o Contacto cero acompañan a Que seas feliz en este recorrido íntimo y universal.

Con este lanzamiento, Miss Caffeina demuestra que se puede hablar del dolor sin perder el ritmo, y que la electrónica bien cuidada puede ser el mejor vehículo para contar historias que todos hemos vivido. Buenasuerte se perfila como uno de los discos más personales y cinematográficos del grupo madrileño.

Miss Caffeina: del indie madrileño al pop electrónico que conquista festivales

Desde su formación en 2006 en Madrid, Miss Caffeina ha recorrido un camino musical que los ha llevado del indie más alternativo al pop electrónico más sofisticado. Integrado actualmente por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza, el grupo comenzó ganando notoriedad en redes sociales y festivales sin siquiera tener un disco de estudio. Su debut llegó en 2010 con Imposibilidad del fenómeno, seguido por De polvo y flores (2013), pero fue con Detroit (2016) cuando alcanzaron el gran público gracias a éxitos como Mira cómo vuelo y Ácido, que los posicionaron en las listas de radio y les abrieron las puertas del mainstream.

La evolución sonora de Miss Caffeina continuó con Oh Long Johnson (2019), un álbum que consolidó su apuesta por la electrónica y los sintetizadores, y con El año del tigre (2022), donde exploraron nuevas narrativas personales. En paralelo, han lanzado EPs como Shanghái Baby y colaboraciones con artistas como Rozalén, Ana Torroja y Javiera Mena, demostrando su versatilidad y capacidad de adaptación. En 2024, participaron en el Benidorm Fest con Bla Bla Bla, llegando a la final como aspirantes a representar a España en Eurovisión. Su nuevo disco Buenasuerte marca una nueva etapa emocional y conceptual, reafirmando que Miss Caffeina no solo sabe reinventarse, sino también conectar con las emociones colectivas a través de un sonido cada vez más cinematográfico.

