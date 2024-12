Miya Folick nos emociona con su nueva balada “This Time Around”

Miya Folick ha lanzado su nueva canción This Time Around, como adelanto de su próximo álbum Erotica Veronica, que saldrá el 28 de febrero de 2025. La cantante y compositora de Los Ángeles ha compartido este tema reflexivo y esperanzador justo a tiempo para cerrar el año.

En una publicación en Instagram, Folick reveló que escribió This Time Around en Brooklyn, utilizando solo dos guitarras y una grabación de voz. La versión final se grabó en Los Ángeles con una banda y un ingeniero de primer nivel. Folick confesó que lloró al escuchar la mezcla final mientras caminaba por la playa en California, y que la canción, aunque triste, está destinada a ser esperanzadora.

This Time Around es una balada perfecta para reflexionar y encontrar consuelo durante la temporada festiva. La canción se une a los otros sencillos lanzados previamente, La Da Da, Alaska y Erotica, que también formarán parte de Erotica Veronica. Este nuevo álbum promete ser una continuación emocionante del aclamado Roach del año pasado.

Miya Folick ha estado en la escena musical desde su debut en 2015 con el EP Strange Darling. En 2018, lanzó su primer álbum de estudio, Premonitions, que recibió elogios por su mezcla de indie pop y rock alternativo. Con canciones como Stop Talking y Thingamajig, Folick demostró su habilidad para crear melodías pegajosas y letras profundas.

El año pasado, Folick lanzó Roach, un álbum que consolidó su lugar en la música contemporánea. Con temas como Malibu Barbie y Ordinary, Folick exploró nuevas sonoridades y temáticas, ganando aún más seguidores y críticas positivas. Ahora, con Erotica Veronica en el horizonte, los fans esperan ansiosos ver cómo Folick sigue evolucionando y sorprendiendo con su música.

No te pierdas This Time Around de Miya Folick y comparte tus impresiones en CrazyMinds.es. ¡Estamos ansiosos por saber qué opinas de esta nueva joya musical!

