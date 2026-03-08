MØ inaugura una nueva etapa con el doble single “Hunnybån” / “Fine Curls”, dos caras de una misma herida emocional

MØ abre un nuevo capítulo creativo con el lanzamiento conjunto de “Hunnybån” y “Fine Curls”, dos canciones grabadas al final de la era Plæygirl y que funcionan como un puente entre lo que fue ese disco y lo que está por venir. Según la información de DIY Magazine, ambos temas conservan la energía juguetona y autoconsciente de su último álbum, pero se sitúan ligeramente al margen, como si pertenecieran a un epílogo emocional propio.

“Hunnybån” es un hit inmediato, un tema vibrante y pegadizo que MØ describe como la explosión de furia que sientes cuando alguien hiere a una persona que quieres. Es pop con colmillo, con ese toque de ironía y desparpajo que siempre ha definido a la danesa. En contraste, “Fine Curls” baja las pulsaciones para convertirse en una pieza más desnuda y vulnerable, centrada en la nostalgia por “la persona que se escapó”, un anhelo contado sin filtros ni artificios.

Este doble lanzamiento llega en un momento de transformación personal y profesional para MØ. La artista ha anunciado recientemente que hará una pausa en las giras para priorizar su salud mental y centrarse en escribir y grabar nueva música. A juzgar por estas dos canciones, ese tiempo de introspección ya está dando frutos: suenan frescas, honestas y llenas de intención, como si MØ estuviera afinando el lenguaje emocional de su próxima etapa.

El videoclip de “Hunnybån”, descrito como “brillantemente caótico”, refuerza ese espíritu juguetón y descarado que acompaña a la canción, mientras que “Fine Curls” muestra el reverso íntimo de una artista que siempre ha sabido equilibrar fuerza y fragilidad.

MØ, una década reinventando el pop desde la vulnerabilidad y la energía cruda

Desde su irrupción con No Mythologies to Follow (2014), MØ se ha consolidado como una de las voces más singulares del pop escandinavo. Su mezcla de electrónica, sensibilidad punk y melodías irresistibles la llevó a colaborar con nombres como Major Lazer, Charli XCX o Diplo, y a firmar hits globales sin perder su identidad. Con Forever Neverland (2018) y Plæygirl (2025), profundizó en un sonido más introspectivo y autoconsciente, explorando la fama, el desgaste emocional y la búsqueda de autenticidad. Su directo, siempre explosivo, la ha convertido en una figura imprescindible de los festivales europeos. Este nuevo capítulo, marcado por la pausa y la reinvención, apunta a una MØ más libre, más honesta y más dueña de su narrativa artística.

