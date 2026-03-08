Lun 9 marzo 2026
MØ inaugura una nueva etapa con el doble single “Hunnybån” / “Fine Curls”, dos caras de una misma herida emocional

abre un nuevo capítulo creativo con el lanzamiento conjunto de “Hunnybån” y “Fine Curls”, dos canciones grabadas al final de la era Plæygirl y que funcionan como un puente entre lo que fue ese disco y lo que está por venir. Según la información de DIY Magazine, ambos temas conservan la energía juguetona y autoconsciente de su último álbum, pero se sitúan ligeramente al margen, como si pertenecieran a un epílogo emocional propio.

“Hunnybån” es un hit inmediato, un tema vibrante y pegadizo que MØ describe como la explosión de furia que sientes cuando alguien hiere a una persona que quieres. Es pop con colmillo, con ese toque de ironía y desparpajo que siempre ha definido a la danesa. En contraste, “Fine Curls” baja las pulsaciones para convertirse en una pieza más desnuda y vulnerable, centrada en la nostalgia por “la persona que se escapó”, un anhelo contado sin filtros ni artificios.

Este doble lanzamiento llega en un momento de transformación personal y profesional para MØ. La artista ha anunciado recientemente que hará una pausa en las giras para priorizar su salud mental y centrarse en escribir y grabar nueva música. A juzgar por estas dos canciones, ese tiempo de introspección ya está dando frutos: suenan frescas, honestas y llenas de intención, como si MØ estuviera afinando el lenguaje emocional de su próxima etapa.

El videoclip de “Hunnybån”, descrito como “brillantemente caótico”, refuerza ese espíritu juguetón y descarado que acompaña a la canción, mientras que “Fine Curls” muestra el reverso íntimo de una artista que siempre ha sabido equilibrar fuerza y fragilidad.

MØ, una década reinventando el pop desde la vulnerabilidad y la energía cruda

Desde su irrupción con No Mythologies to Follow (2014), se ha consolidado como una de las voces más singulares del pop escandinavo. Su mezcla de electrónica, sensibilidad punk y melodías irresistibles la llevó a colaborar con nombres como Major Lazer, Charli XCX o Diplo, y a firmar hits globales sin perder su identidad. Con Forever Neverland (2018) y Plæygirl (2025), profundizó en un sonido más introspectivo y autoconsciente, explorando la fama, el desgaste emocional y la búsqueda de autenticidad. Su directo, siempre explosivo, la ha convertido en una figura imprescindible de los festivales europeos. Este nuevo capítulo, marcado por la pausa y la reinvención, apunta a una MØ más libre, más honesta y más dueña de su narrativa artística.

