Moby rinde homenaje a Benjamin Zephaniah con su nueva canción «Where Is Your Pride?»

En un emotivo tributo al fallecido poeta y activista Benjamin Zephaniah, el icónico músico electrónico Moby ha lanzado una nueva canción titulada Where Is Your Pride? La pista, que cuenta con la voz grabada de Zephaniah, es una poderosa pieza de spoken word sobre un vibrante breakbeat que captura la esencia del estilo característico del poeta.

Moby, conocido por su activismo vegano y su música que a menudo aborda temas sociales y políticos, ha expresado su admiración por Zephaniah durante muchos años. En una declaración reciente, Moby dijo: “Como activista vegano y como hombre sabio y compasivo, Benjamin me inspiró durante muchos años. Espero que Where Is Your Pride? honre su legado y también llame la atención sobre su vida, trabajo y principios.”

La colaboración entre Moby y Zephaniah estaba planeada para ser lanzada el año pasado, pero la enfermedad y posterior fallecimiento del poeta retrasaron su publicación. Ahora, la canción no solo sirve como un homenaje, sino también como un recordatorio de la pasión de Zephaniah por los derechos de los animales y su espíritu poético.

Where Is Your Pride? será parte del próximo 22º álbum de Moby, Always Centered At Night, que se espera sea lanzado el 14 de junio. Además, Moby ha anunciado recientemente una fecha adicional en Manchester para su próxima gira por el 25º aniversario de su aclamado quinto álbum de estudio, Play.