Modelo de Respuesta Polar celebra el décimo aniversario de “Dos amigos” con “Una ilusión”, un regreso íntimo y luminoso a su esencia

Modelo de Respuesta Polar vuelve con “Una ilusión”, un single inédito que marca el inicio de una nueva etapa y que sirve como pilar central de la celebración del décimo aniversario de Dos amigos, el disco que redefinió su trayectoria y los consolidó como una de las bandas más respetadas del indie nacional. La canción, que formará parte de la reedición especial del álbum prevista para primavera, llega acompañada de una gira conmemorativa por salas de Madrid, Valencia, Oviedo, Barcelona y Málaga.

“Una ilusión” nace como un puente entre pasado y presente, un ejercicio de reencuentro emocional con aquello que impulsó al grupo desde sus inicios. Tras un parón necesario para respirar, explorar otros proyectos y recuperar perspectiva, la banda regresa al estudio con una madurez que se percibe en cada detalle del tema. En palabras de Borja Mompó, “volver al estudio ha sido un ejercicio de sanación y de redescubrimiento”, una declaración que resume el espíritu de esta vuelta.

El single se despliega a lo largo de 6:40 minutos que rehúyen la urgencia de la industria y apuestan por un desarrollo instrumental expansivo. Las guitarras encuentran espacio para respirar, la letra se desgrana con calma y la producción abraza un tempo reposado que conecta con la identidad más profunda del proyecto. Es una canción que habla de horizontes, de la ilusión como motor vital y de la necesidad de encontrar sentido en medio del ruido cotidiano.

La pieza llega acompañada de un videoclip concebido como un plano secuencia que captura el momento actual de la banda, reforzando la idea de reencuentro y de nueva etapa. La reedición de Dos amigos —en formato limitado y exclusivo— recuperará también canciones que marcaron a toda una generación, como “Momentos similares”, “La juventud y el tiempo” o “Cosas increíbles”, que volverán a sonar en directo durante la gira.

Con este lanzamiento, Modelo de Respuesta Polar confirma que hay canciones que no envejecen, que siguen latiendo una década después y que encuentran nuevos significados cuando se miran desde la distancia. “Una ilusión” no es solo un regreso: es una reafirmación artística y un recordatorio de por qué su música sigue ocupando un lugar tan especial en la escena independiente.

Modelo de Respuesta Polar, una década de sensibilidad, honestidad y canciones que acompañan

Desde su aparición en la escena indie española, Modelo de Respuesta Polar ha construido una trayectoria marcada por la emoción contenida, las letras introspectivas y un sonido que combina delicadeza y contundencia. Liderados por Borja Mompó, debutaron con Así pasen cinco años antes de dar un salto decisivo con Dos amigos, un disco financiado junto a su público que se convirtió en un punto de inflexión. A lo largo de su carrera han publicado trabajos como El cariño o Más movimientos, siempre fieles a una escritura que explora la vulnerabilidad y los vínculos humanos. Tras un parón que les permitió tomar aire, su regreso con “Una ilusión” y la reedición de Dos amigos los sitúa de nuevo en un momento de plenitud creativa, reafirmando su lugar como una de las bandas más queridas y respetadas del indie nacional.

