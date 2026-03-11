Modest Mouse regresan con “Look How Far…”, su primera canción en cinco años, y reactivan una etapa marcada por giras, aniversarios y nuevos horizontes

Modest Mouse vuelven a escena con “Look How Far…”, su primer tema inédito desde 2021, un regreso que marca el inicio de una nueva fase para una banda que, pese al silencio discográfico, no ha dejado de moverse. La canción cuenta con Janet Weiss —ex Sleater‑Kinney y actualmente en Quasi— a la batería, un fichaje que aporta una energía distinta y que encaja de forma natural en el universo rítmico del grupo. El lanzamiento llega tras un lustro en el que Modest Mouse han celebrado aniversarios, salido de gira sin descanso y hasta estrenado dos festivales propios, uno de ellos… en un barco.

“Look How Far…” funciona como un recordatorio de la capacidad de Isaac Brock para construir canciones que parecen avanzar a trompicones, entre tensión y melancolía, hasta encontrar un estribillo que se queda grabado. La presencia de Weiss añade un pulso firme y directo que recuerda a la etapa más cruda del grupo, mientras la producción mantiene ese equilibrio entre aspereza y claridad que ha definido su sonido desde los 90.

El regreso llega en un momento de intensa actividad en directo. Modest Mouse iniciarán una gira norteamericana en julio, con paradas en festivales como Bonnaroo, Outside Lands, Shaky Knees o el Saskatchewan Jazz Festival, además de una larga lista de salas y teatros por Estados Unidos y Canadá. También se unirán a My Chemical Romance en una de las fechas del 20º aniversario de The Black Parade en Milwaukee, un encuentro generacional que promete ser uno de los momentos más comentados del verano.

Este regreso discográfico se suma a un periodo en el que la banda ha celebrado el 20º aniversario de Good News for People Who Love Bad News con una reedición especial, ha girado junto a Cat Power, Pixies, The Flaming Lips y Built to Spill, y ha reforzado su estatus como una de las formaciones más influyentes del indie rock estadounidense. La nueva canción no confirma aún un álbum, pero sí abre la puerta a un ciclo creativo que muchos seguidores llevan años esperando.

Modest Mouse, una banda que redefinió el indie rock desde la incomodidad y la imaginación

La trayectoria de Modest Mouse es una de las más singulares del indie estadounidense. Formados en los 90 en Issaquah, Washington, construyeron un sonido marcado por guitarras angulares, letras existenciales y un sentido del ritmo que parecía siempre a punto de desbordarse. Con discos como The Lonesome Crowded West, The Moon & Antarctica o Good News for People Who Love Bad News, se convirtieron en referentes de una escena que buscaba nuevas formas de expresarse sin perder crudeza. Su evolución ha sido constante: del lo‑fi abrasivo a la experimentación expansiva, pasando por himnos inesperados como “Float On”. Tras más de tres décadas, siguen siendo una banda impredecible, inquieta y capaz de reinventarse sin renunciar a su identidad.

